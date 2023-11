Voljena Tajči objavila je emotivnu fotografiju s najmlađim sinom pa poslala važnu poruku: ''Ne zamarajte ih svojim problemima...''

Tatjana Cameron Tajči podijelila je fotografiju sa svojim najmlađim sinom Blaisom, a opis koji je napisala je sve raznježio, poslala je važnu poruku.

Tatjana Cameron Tajči često se voli pohvaliti fotografijama sa svojom djecom, a sada je podijelila emotivnu fotografiju s najmlađim sinom Blaisom.

Ovu objavu posvetila je svim majkama, a u opisu je progovorila i o važnosti zdravog odnosa s djecom.

''Svim mamama: vaša su djeca nevjerojatna. Iznenadit će vas i pokazati vam koliko vas vole – na svoj način (ne onako kako biste očekivali). A ponekad to znači pronaći način da dođete do mjesta gdje oni jesu, da se nađete s njima točno na mjestu koje vam kažu da budete i vjerujete. Ako uvijek činimo svoje i tražimo od njih da pokažu svoju ljubav na načine koje mi zamislimo, najvjerojatnije će pogriješiti i osjećati se kao da su nas razočarali. Nemojte ih opterećivati svojim savjetima i uputama. Vjerujte im. I oni imaju svoje GPS-ove (i to ne samo u svojim telefonima). Dajte im prostora i ja vam obećavam da će u tom prostoru izrasti u ljubav toliko veliku da će vas moći pokupiti njome i pokazati vam najviše visine - mjesta za koja niste ni znali da postoje'', pisalo je u njenoj poduljoj objavi.

''To je najbolja stvar koju sam učinila u životu - i sa svojim životom - oni trenuci kada raščistim sve ostalo i jednostavno odem biti s njima. Svaki put otkrivam čuda. I svaki put me oduševi koliko su naša djeca nevjerojatna i puna ljubavi. I tvoja! Vidim ih. Sigurna sam da su nevjerojatni ljudi puni ljubavi. Nekima samo treba prilika da pokažu taj dio sebe'', zaključila je.

Blais je glavu naslonio mami na rame, a ona je fotografirala njihov selfie. Osim Blaisa, Tajči ima još dva sina Dantea i Evana, a dobila ih je u braku s pokojnim suprugom Matthewom. On je preminuo od karcinoma u dobi od 46 godina 2017. godine. Tajči je pokojnog supruga upoznala u Americi, gdje je odselila početkom 90-ih. Danas s trojicom sinova živi u Nashvilleu i ima bend s kojim izvodi duhovnu glazbu.

