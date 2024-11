Ovo nitko nije očekivao! Tarik Filipović stao rame uz rame s poznatim reperima, svi se pitaju o čemu je ovdje riječ!

Tarik Filipović pozirao je u društvu omiljenih repera Jale Brata i Bube Corellija, a mnogi jedva čekaju čuti o kakvom se projektu radi.

Televizijski voditelj i glumac Tarik Filipović iznenadio je novom objavom na društvenim mrežama.

Naime, pozirao je u društvu široko poznatih bosanskohercegovačkih repera Jale Brata i Bube Corellija, a s njima je bio i talentirani fotograf Arnej Mirsilić.

Bili su odjeveni u crno noseći street style modu, dok je Tarik jedini bio u prepoznatljivom izdanju, u kakvom ga često viđamo na televiziji - odijelo, košulja i kravata.

"Četiri igrača koji se znaju otprije morali su djelovati kao tim...", napisao je Tarik u opisu objave.

"Skupa slika", "Kakva ekipa", "Auuuuu", Kakva gospoda", pisali su pratitelji ispod Arnejeve objave.

Mnogi se pitaju je li to neki novi zajednički projekt koji na prvu izgleda nespojivo, no to ćemo uskoro saznati.

