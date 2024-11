Iznenadit će vas čime se bavila Lepa Brena dok nije stekla zavidan uspjeh, ovo je morala raditi kako bi pomogla obitelji

Dok je gradila svoje ime u glazbenom svijetu, Lepa Brena preselila se u Beograd te je u početku radila kao dadilja kako bi pomogla sebi i svojoj obitelji.

Pjevačica Lepa Brena možda je i najpopularnija regionalna zvijezda koja je tijekom svoje karijere stekla gotovo nenadmašiv glazbeni uspjeh na našim prostorima.

No njezina priča o uspjehu nije nimalo laka. Brena je u glazbene vode uplovila kao vrlo mlada djevojka, a dok je gradila svoje ime, morala se baviti i drugim poslovima kako bi pomogla sebi i svojoj obitelji.

Njezin otac hranio je petočlanu obitelj plaćom medicinskog tehničara, dok je majka povremeno zarađivala kao krojačica, a kada se Brena 1979. godine zbog studija preselila u Beograd, bila je prinuđena pronaći posao.

Njezin prvi korak bio je da se prijavi na oglas za dadilju. Mladi bračni par, Cveta i Tomislav, plaćali su Breni u to vrijeme mali stan na Tašmajdanu, a ona je brinula o njihovoj kćerkici Ani.

Igrom slučajnosti, kada je Ana narasla, također se počela baviti glazbom. Riječ je o pjevačici i bivšoj članici grupe "Tap 011" Ani Štajdohar, koja je svojevremeno za medije progovorila o tome.

"Tog perioda se zapravo i ne sjećam, jer sam bila beba. Ono što znam, to je ono što sam čula od roditelja. Tada je Lepa Brena bila samo Fahreta Jahić, stanovala je u stančiću koji su joj rentirali moji roditelji, dolje ispod Tašmajdana, kod Palilulske pijace. Uz to je radila kao dadilja i čuvala me kad nije imao tko. Ubrzo je njezina karijera krenula uzlaznom putanjom, a iz tog perioda je ostala ta simpatična anegdota. Također, moglo bi se reći da me je Brena na neki način predodredila za bavljenje glazbom", ispričala je Ana jednom prilikom.

Inače, Lepa Brena je na svoj rođendan najavila i petu zagrebačku Arenu. Više o tome pročitajte OVDJE.

