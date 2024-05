Švedska policija oglasila se o slučaju Nizozemca koji je izbačen s Eurosonga, evo kakve ga posljedice čekaju

Policija u Švedskoj oglasila se oko slučaja Joosta Kleina koji je predstavljao Nizozemsku na Eurosongu te bio izbačen zbog napada na fotografkinju.

Švedska policija oglasila se oko slučaja Joosta Kleina koji je izbačen s Eurosonga.

Glasnogovornik policije Jimmy Modin rekao je za Guardian kako je njihova istraga gotova kao i da će se u idućih nekoliko tjedana donijeti odluka o tome hoće li se protiv Joosta podnijeti i optužba, ne pojašnjavajući dodatno o kakvim je zapravo prijetnjama bilo riječ.

''Očekujemo da će vrlo vjerojatno doći do kaznenog progona'', potvrdio je Emil Andersson, policajac zadužen za cijeli slučaj, u izjavi za švedsku televiziju.

Isto tako rekao je i kako će ubrzani kazneni progon, proces koji traje šest do osam tjedana, biti vrlo vjerojatan jer svađa nije uključivala ozbiljniji zločin.

Prema pisanju švedskih novina Sydsvenska, kazneno djelo upućivanja prijetnji u njihovoj zemlji najčešće dovodi do novčanih kazna nakon osude.

Podsjetimo, nakon što je Klein izbačen jer je prijetio fotografkinji, nizozemska delegacija rekla je kako je šokirana tom odlukom jer ju njihov predstavnik nije dotaknuo.

''Usprkos jasno sklopljenom dogovoru Joost je snimljen u trenutku kada je sišao s pozornice odlazeći u green room. Joost je u tom trenutku više puta dao do znanja da ne želi da ga se snima, no to se nije poštivalo'', poručili su dodavši kako su EBU-u ponudili nekoliko rješenja, no Klein je unatoč svemu izbačen.

Napad na fotografkinju Joost je priznao i ispričao se javnosti, no nije poznato je li ispriku uputio i samo napadnutoj.

Nizozemac je trebao nastupiti s pjesmom "Europapa".

