Naša bivša misica zahvalna je što je dočekala 59. rođendan, iza nje je teško razdoblje borbe s bolešću

Naša bivša manekenka Suzy Josipović nedavno je proslavila 59. rođendan, a ove godine izliječila se od tumora.

Prije nekoliko dana svoj 59. rođendan proslavila je naša bivša manekenka, poduzetnica i kuharica Suzy Josipović.

Na proslavu 59. rođendana pozvala je brojne slavne s naše estrade, a oni su se na društvenim mrežama hvalili zajedničkim fotografijama.

Neke fotografije podijelila je i sama na Instagram profilu, a otkrila je da su se sjajno zabavili.

Ipak, ovaj rođendan posebno je slavila. Naime, ovog ljeta Suzy je doznala da ima tumor.

''Dok sam snimala jednu od svojih emisija, zaboljela me desna ruka i shvatila sam da s njom ne mogu ništa. Mislila sam da su kalcifikati, upala tetive, išla na udarne valove, struje, lasere. A kada sam napravila MR, doznala sam da imam tumor u kosti. Nakon dva mjeseca doznala sam da je srećom dobroćudan. Sjajan liječnik Tadija Petrović operirao me i ujedno mi skratio biceps. Sada sam na fizioterapiji, već sam odradila dva mjeseca u šibenskoj bolnici, ali nastavljam sve dok ne vratim funkciju ruke jer ipak je to desna ruka kojom pišem, tipkam, kuham, radim sve…'' ispričala je Suzy za Story ovog rujna, a tada je otkrila i kako se osjeća nakon operacije: ''Osjećam se kao da sam ponovno rođena.''

U srpnju je podijelila fotografije s doktorom koji ju je liječio.

Podsjetimo, Suzy je bila naša poznata manekenka, ali poslije te karijere posvetila se svojoj velikoj ljubavi - kuhanju.

Izdala je čak i svoju kuharicu ''Mama zna!'', u kojoj je objedinila više od 500 recepata.

Suzy je u dugogodišnjem braku sa suprugom Narcisom, s kojim ima dvije kćeri, Hannan i Taru. Uz Hannan i Taru ima još jednu kćer iz prvog braka, Saru, koja već godinama uspješno pliva PR vodama i najeskponiranija je od tri sestre.

Jednom prilikom dala je i intervju za IN magazin, a pročitajte ga OVDJE.

