Bila je seks-simbol bivše Jugoslavije, a i danas se svi okreću za njom gdje god se pojavi!

Suzana Mančić pojavila se na jednom događaju u Beogradu te je zasjenila sve prisutne.

Suzana Mančić u regiji je ostala upamćena kao legendarna loto-djevojka, a u to je vrijeme slovila i kao seks-simbol Jugoslavije.

Danas joj je 67 godina, no još mami poglede gdje god se pojavi. Tako su se sada svi okretali za njom na izboru za Bazarovo lice godine u jednom beogradskom hotelu, gdje je po dolasku zasjenila sve prisutne.

Za tu je prigodu odabrala elegantnu kombinaciju s finim crnim hlačama i košuljom s uzorkom te dubokim izrezom na dekolteu, a stajling je upotpunila i upečatljivim dodacima, točnije ogrlicom i velikim obučem za glavu.

Suzana se inače u središtu pozornosti našla i kada su objavljene njezine eksplicitne snimke i u jednom od intervjua priznala je da joj je to promijenilo život.

"Prvi put sam htjela da me nema. Htjela sam se probuditi nakon 20 godina, ali, naravno, život ide dalje. Isplačeš se, izvrištiš da te nitko ne vidi i digneš glavu, duboko udahneš te zakoračiš na ulicu gdje te čekaju neugodna iznenađenja", rekla je za Blic. Dodala je kako je sretna što su svi nakon tog velikog incidenta ostali normalni.

"Dosta je bilo plakanja. Ja imam dvoje djece, koje su sada tinejdžerice. Sada mogu reći hvala Bogu što smo svi mi ostali normalni i što smo to preživjeli. Da je bilo lako, nije. Da je bilo odvratno, je", kazala je te dodala kako neće nikada saznati tko joj je to napravio. Ipak, smatra kako je to napravila osoba za koju nikada nije posumnjala da bi to mogla biti.

"Nikada nije onaj na koga sumnjaš, već onaj na kojeg nikada nisi posumnjao", ispričala je Mančić.

Legendarna voditeljica od 2018. u braku je s grčkim bankarom Simeonom Ocomokosom. Sudbonosno da izrekli su u njegovoj domovini, a Mančić često boravi u Grčkoj te uvijek ističe kako joj je to jedna od najdražih zemalja na svijetu.

Par je dugo najavljivao da bi se mogli vjenčati, no to su učinili tek nakon 18 godina ljubavi.

