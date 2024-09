Škoro podijelio rijetku fotografiju sa suprugom s kojom je u braku više od 30 godina, imao je poseban povod!

Miroslav Škoro na društvenim mrežama podijelio je fotografiju na kojoj pozira sa suprugom Kim Ann. Proslavili su njen rođendan.

Miroslav Škoro u rijetkoj objavi na društvenim mrežama podijelio je fotografiju supruge Kim Ann te joj uputio emotivnu poruku za njen poseban dan.

Naime, njegova supruga proslavila je rođendan. Glazbenik je podijelio fotografiju na kojoj par pozira ispred torte, a iza njih se mogu vidjeti baloni te buketi koje je Kim Ann dobila za rođendan.

"Šezdesete su nove pedesete. Dobrodošla u klub Kimi, sretan ti rođendan!", pisalo je u Škorinoj čestitci na Facebooku.

Inače, Škoro i Kim Ann upoznali su se tijekom njegove turneje u Americi prije više od 30 godina, a pjevač je svojedobno otkrio da je ona njemu prva prišla. Miroslav i američka odvjetnica hrvatskih korijena u braku su od 1989. te imaju sina Matiju i kćer Ivanu. Par se vjenčao tri puta, dva puta u Americi i jednom u Hrvatskoj.

"Mi baš ne slavimo te stvari. Ni Valentinovo, ni Dan žena. Čak mislim da ona ne zna naše godišnjice. Mi imamo nekakvu filozofiju da ako nismo dobri svaki dan u godini jedno prema drugome, onda ti dani ništa ne znače. Kako sačuvati dobar brak? Nemojte se razvesti. I pazite što govorite ženi. Ne smiješ nikad ženi reći ništa kontra njezine mame jer ona voli svoju mamu, ali s druge strane ne smiješ joj nikad ni reći da je ista kao njezina mama, a zašto je to - ne kužim. Žena nikad ne varira u kilaži, ona samo varira u broju garderobe'', otkrio je svojedobno Škoro za In Magazin koja je tajna dugog braka.

Ranije nam je priznao i da je sve počelo sitnom laži.

"Tajna je da ne plešete na svadbi. Ja nisam koordiniran i taj scenski pokret mi ne ide. Ja sam njoj rekao da je takav običaj da se ne pleše, da mlada ne ustaje u svatovima. Ona je to povjerovala jer je iz Amerike. Onda smo išli na drugu svadbu. Mlada je bila trudna i na stolu pa me pitala... Ja sam rekao to su drugi običaji, mi smo iz Višnjevca, oni iz Josipovca, to je sasvim drugi običaj", ispričao je Škoro ranije za Dnevnik.

