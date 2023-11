Seks-bomba osamdesetih pridružila se platformi za odrasle, no njezin cilj nije onaj na koji svi odmah pomisle: ''Bit će golišavih fotki, ali...''

Supermodel iz osamdesetih Carol Alt pridružila se platformi OnlyFans, svojim izgledom konkurira i trostruko mlađim kolegicama.

Supermodel Carol Alt koja je bila jedna od najseksipilnijih žena 80-ih u dobi od 62 godine otvorila je svoj profil na platformi OnlyFans.

Za Page Six rekla je da prvi put u karijeri ima kontrolu nad vlastitim imidžom.

"Četrdeset i četiri godine rada, a ne posjedujem nijednu svoju fotografiju. Kada me ljudi pitaju imam li neku koju mogu upotrijebiti, ja za to moram zamoliti nekoga", govori Alt koja je krasila više naslovnica časopise visoke mode kao što su Vogue i Harpers Bazaar.

Kad se pridružila platformi za odrasle, Alt je angažirala vlastitog fotografa.

"Mogu izabrati fotografiju ili ne, reći želim je ili ne, moje su. Mogu se slikati baš tako kako želim. To je budućnost. Kada ljudi kažu da to nije moja slika, ne želim da me to definira. Želim definirati vlastitu sliku", objasnila je.

Iako je OnlyFans stranica postala poznata po pornografiji, Alt kaže da to neće biti ono što će ona raditi, iako će biti nekih seksi, lijepih snimki.

"Ima nekoliko golišavih fotografija, ali ukusno napravljenih. Postoji razlika između slika koje su neukusne i slika koje su ukusne. Ne poznajem modela koji se nije slikao gol", rekla je Alt za Page Six.

Manekenka i glumica je za platformu saznala od svoje prijateljice Denise Richards, njezine kolegice u novoj seriji "Paper Empire". Alt, koja sebe smatra poduzetnicom, ovaj potez vidi kao osnaživanje, posebno za nekoga njezinih godina.

"Voljela bih da me zbog toga zaposle. Želim da ljudi znaju kako izgledam danas. Godine me ne definiraju. Žene su lijepe u svim godinama. Želim da se ljudi osjećaju osnaženo. Sve su to dobre stvari.", govori Alt.

Također, novac koji zaradi sav neće zadržati za sebe, već dio planira donirati dobrotvornim udrugama za mentalno zdravlje žena.

Inače, Carol se dugo bavila modelingom te je i danas ambasadorica brojnih brendova, a također se proslavila i u brojnim starim filmovima.

Od 1983. do 1996. godine bila je u braku s bivšim kanadskim hokejašem Ronaldom Johnom Greschnerom.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Marko Ciboci novom je objavom probudio svijest o bolesti s kojom se i sam bori, a dosad ju je uspješno skrivao!

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Nekad i sad Trebala je biti najljepša na svijetu, a onda su joj šansu uništile eksplicitne fotografije, evo kako izgleda danas!