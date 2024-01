Lijepa zaručnica holivudskog miljenika pokazala poveći trudnički trbuh, ispod haljine s prorezima naziralo se puno gole kože!

Suki Waterhouse je na dodjeli ovogodišnjoj Emmyja pokazala poveći trudnički trbuh dok je pozirala pred fotografima koji su je dočekali na crvenom tepihu.

Holivudska glumica Suki Waterhouse bila je zvijezda dodjele Emmy u Los Angelesu, na kojem je ponosno pokazula poveći trudnički trbuh dok čeka dijete s glumcem Robertom Pattinsonom, zvijezdom "Sumarak sage".

32-godišnja Suki blistala je u crvenoj haljini s prorezima sa strane, ispod koje nije nosila ništa i pokazala je puno gole kože, pa gotovo i gole grudi dok je pozirala pred fotografima.

Suki je u vezi s Robertom od 2018. godine, a da je trudna potvrdila je lani u studenom kada je prvi put pokazala trbuščić.

"Mislila sam danas odjenuti nešto svjetlucavo kako bih vam skrenula pažnju s nečeg drugog što imam', rekla je pjevačica na pozornici", izjavila je Suki na jednom koncertu na kojem se tada pojavila.

Par inače detalje privatnog života čuva za sebe, ali njima blizak izvor je nedavno za magazin People potvrdio da su se zaručili.

"Oboje se žele vjenčati, njima je to važno", rekao je izvor, dodajući da Robert jedva čeka postati tata.

"Spreman je na to, a njegov odnos sa Suki je nevjerojatan", dodao je.

Suki je i nedavno viđena kako na lijevoj ruci nosi prsten s dva dijamanta, a stručnjak za nakit procijenio je njegovu vrijednost na oko 330 tisuća dolara.

Suki je prije bila u vezi s glumcem Bradleyem Cooperom, koji je nakon prekida s njom dobio dijete s manekenkom Irinom Shayk. Robert je pak od 2009. do 2012. godine bio u vezi s glumicom Kristen Stewart, a prekinuli su nakon što je ona uhvaćena u prisnim trenucima s 19 godina starijim redateljem Rupertom Sandersom, koji je u to vrijeme bio u braku. Pattison joj je nakon toga ipak odlučio pružiti još jednu priliku, no 2013. rekli su jedno drugom zbogom. Nakon prekida s Kristen pronašao je utjehu u pjevačici FKA Twigs, za koju je bio i zaručen, no nikada je nije odveo pred oltar i prekinuli su 2017. godine.