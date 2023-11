Holivudski miljenik i njegova partnerica očekuju svoje prvo dijete, a ona je napokon pokazala trbuščić

Suki Waterhouse snimljena je tijekom izlaska iz kuće, a u prvom planu bio je njezin poveći trbuščić koji više ne može sakriti.

Holivudski miljenik Robert Pattinson već je godinama u sretnoj vezi s glumicom i manekenkom Suki Waterhouse, a sada su novim snimljenim fotografijama potvrdili i glasine kako očekuju svoje prvo dijete.

Naime, Suki je već prije nekoliko dana snimljena na svom koncertu u Meksiku gdje je u ljubičastoj haljinici istaknula svoj poveći trudnički trbuščić, a sada su je paparazzi ponovno snimili dok je izlazila iz kuće u širokim hlačama i bijeloj majci kojom nije uspjela sakriti svoj trbuh.

Dugo su skrivali, no sada to više nije moguće jer trbuh sve više i više raste.

Za Pattinsonovu vezu sa Suki doznalo se 2018. godine, kada su ih paparazzi snimili zajedno u Londonu, a par svoju romansu uspješno skriva od očiju javnosti.

Podsjetimo, Suki je prije bila u vezi s glumcem Bradleyem Cooperom, koji je nakon prekida s njom dobio dijete s manekenkom Irinom Shayk.

Robert je od 2009. do 2012. godine bio u vezi sa glumicom Kristen Stewart, a prekinuli su nakon što je ona uhvaćena u prisnim trenucima s 19 godina starijim redateljem Rupertom Sandersom, koji je u to vrijeme bio u braku. Pattison joj je nakon toga ipak odlučio pružiti još jednu priliku, no 2013. rekli su jedno drugom zbogom.

Robert je nakon prekida s Kristen pronašao utjehu u pjevačici FKA Twigs, za koju je bio i zaručen, no nikada je nije odveo pred oltar i prekinuli su 2017.

