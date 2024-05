Sting u Zagrebu predstavio veliku novost, donosimo dašak atmosfere s koncerta britanske superzvijezde!

Sting je održao iščekivani koncert u Areni Zagreb, a mi vam donosimo djelić atmosfere.

Britanska superzvijezda Sting održao je koncert Areni Zagreb.

Publika je premijerno mogla čuti i novi bend – “power trio“, kako su ranije najavili organizatori koncerta.

Stingu su se na pozornici pridružiti dva virtuoza – gitarist Dominic Miller, njegov dugogodišnji suradnik, te bubnjar Chris Maas, nekadašnji član bendova Mumford & Sons i Maggie Rogers. Glazbeni trio je publici pružio dinamični koncert prožet Stingovim najpoznatijim hitovima, koji objedinjuju njegovu karijeru kao člana benda The Police i kao solo umjetnika.

Koncert je obuhvatio njegove bezvremenske klasike poput “Fields of Gold,” “Roxanne,” “Every Breath You Take” i “Message in a Bottle” te brojne druge pjesme koje su obilježile živote generacija slušatelja diljem svijeta.

Sting je u zagrebačkoj Areni nastupio o u listopadu 2022. godine.

Sting je jedan od najosebujnijih svjetskih solo umjetnika koji je na dugu listu postignuća upisao 11 Grammyja, dva Brita, Zlatni globus, Emmy, četiri nominacije za Oscara i nominaciju za Tonyja. Prodao je 100 milijuna albuma, a osim glazbene karijere poznati je aktivist, ostvario je brojne nastupe u filmovima i napisao je dvije knjige, uključujući bestseler The New York Timesa “Broken Music”.

