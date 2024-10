Trifunovićeva supruga nema dozvolu za boravak u Srbiji? On je deportiran iz Hrvatske iz istog razloga

Srpski mediji pišu kako supruga Sergeja Trifunovića Isidora nije legalno u Srbiji.

Jutros se brzinom munje medijima proširila vijest kako je srpski glumac Sergej Trifunović prijavio suprugu Isidoru za nasilje u obitelji.

Fotograf Kurira snimio je Isidoru u policijskom vozilu. Isidora je istrčala iz policijske stanice i uletjela u službeni automobil, a odvezena je u nepoznatom smjeru. Fotografije pogledajte OVDJE.

Srpski mediji pišu da je s Trifunovićem i njegovom suprugom ranije obavljen razgovor u policijskoj stanici, a tužitelj se izjasnio da nema elemenata kaznenog djela. Međutim, utvrđeno je da Isidora u Srbiji boravi ilegalno s obzirom na to da je državljanka Hrvatske, te je protiv nje podnesena prekršajna prijava na osnovu Zakona o strancima.

Podsjetimo, iz istog razloga Trifunović je prije mjesec dana deportiran iz Hrvatske.

Isidora je inače Hrvatica iz Rijeke, a više o njoj pročitajte OVDJE.

Srpski Kurir raspisao se i o razlogu zbog kojeg se novopečeni supružnici svađaju.

Isidora, kako kaže izvor, više ne može trpjeti njegovo ponašanje i probleme koje joj stvara otkad su se vjenčali. Do najnovije svađe navodno je došlo zbog toga što je ona poludjela jer se njegovo ime provlači po novinama zbog kaosa s Borom Čorbom i organiziranjem koncerta njemu u čast.

Trifunovića je supruga navodno napala kad se on vratio s promocije Sajsi MC, koja je održana na istom mjestu gdje će on organizirati koncert Bori u čast, a prije toga joj nije rekao kamo ide niti joj se javljao na telefon. On joj je navodno onda rekao da želi razvod, a Isidora je potom počela prijetiti.

Ta vijest iznenadila je mnoge jer su se tek nedavno vjenčali, i to čak dvaput. U svibnju su izmijenili zavjete u crkvi, a ovih dana vjenčali su se i kod matičara.

