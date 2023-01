Naša poznata poduzetnica javila se u badiću s egzotične lokacije, evo kako se provodi u prvim danima godine!

Snježana Schillinger objavila fotografiju u crvenom badiću i oduzela dah svojim obožavateljima.

Snježana Schillinger pohvalila se fotografijama s egzotičnih Sejšela na kojima uživa sa svojim suprugom Franzom Schillingerom i čini se da im baš ništa ne nedostaje.

Pogledaj i ovo Tu je i vedri osmijeh Snježana Schillinger uvijek je spremna pozirati, a njezinu pozitivnu energiju i vesele boje na kaputu svi su primijetili!

Snježana je pokazala je pritom top formu u crvenom badiću za što je dobila same pohvale i to nakon što je pojasnila zašto na društvenim mrežama nije bila prisutna nekoliko dana.

"Za sreću u Novoj stara narodna kaže, uvijek treba obući nešto crveno! Za mene nema boljeg od badića i vrućeg pijeska pod nogama! Btw, bila sam 3 dana bez mobitela (i dalje sam), drago mi je vidjeti da ste se zabrinuli što se dogodilo sa mnom i gdje sam nestala! Koliko smo ovisni o mobitelu ne treba naglašavati, koliko je to glupo nepotrebno je isticati! Apsolutno je to najgora ovisnost od svih i svi smo ovisni čak i oni koji ponosno ističu da nista ne postaju, ali ipak chekiraju i provjeravaju što drugi rade, oni koje vole i oni koje ne vole! Ukoliko nemate društvene mreze opet imate whatsapp za komunikaciju, internet bankarastvo, notes u koji ste se sve zapisali (sve pasworde), sve kontakte, hoćemo dalje nabrajati? Čiji broj znate napamet? Za mene je to bilo divno opuštajuće iskustvo nakon prvog dana panike, pokušaja slanja mobitela helikopterom na glavni otok na Sejšelima ili Dubai čak?! Moram li naglasiti da sam ja izabrala ovaj udaljeni otok sat vremena avionom, tri brodom, ajde pola sata helikopterom od glavnog otoka ionako dovoljno udaljene otočne zemlje usred oceana! Onda se jednostavno pomirite da sudbinom uživate u društvu voljenih, prirodi svemu što ne primjećujete inače! Dok ovo čitate ne lažite sami sebe da niste ovisni o mobitelu i da Vas bas briga!", napisala je Snježana u podužem statusu.

Schillinger je već ranije najavila da će Novu dočekati u toplijim krajevima, a sad je otkrila i da se sa svojim suprugom nalazi na Sejšelima, a predivne fotografije s pješčane plaže podijelila je sa svojim pratiteljima. Spektakularne fotografije nastale su na humorističan način koji je Snježana opisala pokraj fotografija.

''Kaže Franzi nema slikanja više u ovoj godini!? Par minuta kasnije… Ovako fotka kada mu se ne da iz sjedeće poze! Možeš biti što god želiš u životu, ženi ćeš uvijek biti samo fotograf! Tko bi ovoj lokaciji odolio? Iz svakog kuta izgleda poput razglednice!'' napisala je Snježana.

Snježana se s Franzom vjenčala prošle godine na Kornatima, a on je poput mnogih romantičara iskoristio egzotične Maldive da zaprosi svoju ljubljenu.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nives pozirala u grudnjaku s neobičnim izrezima, čipkasti kompletić rublja nekima je bio umalo previše!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Isklesani Ibrahimović opet je glavna atrakcija na plaži, a ne može mu se nadiviti ni njegova 11 godina starija partnerica!