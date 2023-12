Za Snježanu Schillinger svi misle da je žena bez problema, no nije sve tako kako se čini: "Nosila sam se sama sa sobom, u tišini"

Snježana Schillinger gostovala je u novoj epizodi emisije "Zdravlje na kvadrat".

Snježana Schillinger gostovala je u emisiji Nove TV "Zdravlje na kvadrat", u kojoj je za početak prigodno otkrila kakvo joj je zdravlje.

"Ja se nadam da je dobro. Zdravlje bi svima nama trebalo biti najvažnije. Svi mi to znamo u teoriji da je zapravo najbitnije da si zdrav, pa onda ideš nadograditi. U momentu kad ti se zdravlje sruši iz bilo kog razloga, sruši ti se cijeli svijet. I koliko god to imamo u podsvijesti nekako to uvijek zaboravljamo. Da, ja sam imala u životu par situacija u familiji gdje su mi jako bliske osobe bile životno ugrožene. Koliko sam god u tom momentu bila jako nesretna zbog toga, naravno, i to strašno teško proživljavala, na neki me način to isto tako naučilo nositi se s takvim situacijama, zahvaljivati se svaki dan i ponavljati svima oko sebe koji krenu dramiti zato što ti je netko ogrebao auto, zato što ti nije prošla ponuda neka sponzorska, ili zato što ti šef nije povećao plaću, koliko je bitno da si zdrav", ispričala je.

Snježan je žena za koju svi misle da je bez problema, no ona ipak živi život koji duboko u njoj ostavlja puno traga.

"To je apsolutno točno! Ja sam mogla izabrati da u medijima pričam o svojim privatnim problemima, to je izbor nekih drugih poznatih osoba. Ja to nisam nikad! Ja sam se sa svojim problemima, bilo zdravstvenim, osobnim, ili ostalim situacijama, nosila sama sa sobom, u tišini. Zeznula sam se kad sam slomila koljeno. Bila sam jako emotivna. Svi sad imamo društvene mreže. Ja sam objavila tu glupu fotku gdje plačem. Glupo je jer su mediji sve to skupa prenijeli i onda ti koji....tvoja obitelj čita u komentarima, tako joj i treba, pa što je išla na skijanje? Vjerojatno i ne zna skijati. Ma znaš i sam kako to ide! Teško je to koliko je danas dopušteno svim tim komentatorima raznoraznim da svoju dnevnu frustraciju iznesu na toj nekoj javnoj osobi", kaže.

Snježana je tijekom emisije s voditeljem prošetala kroz šumu, a kaže da inače rado boravi u prirodi.

"Prirodu obožavam! Mene je priroda izvukla iz mnogih situacija kada mi je bilo teško. Ja biram u momentu kad sam loše, psihički, da idem šetati u prirodu. Znači, otići u prirodu je nešto najjeftinije što možeš napraviti. Fantastičan lijek za dušu i najbolji psihijatar", smatra.

Grliš li Snježana stabla?

"Grlim i stablo, ali dobro je nekad izuti se bos, i to ima jako učinka", preporuča.

"Hodati bos po travi, po zemlji ima strašno učinka. Raditi u vrtu s rukama u zemlji, krasno", dodaje Snježana.

Otkrila je i je li imala nekih težih zdravstvenih problema.

"Ne bih rekla da je bilo težih. Za mene je najteži zdravstveni problem tumor. Hvala Bogu u mom slučaju toga nije bilo. Ovo sve drugo je bilo izdrživo, recimo to tako", govori.

Evo i kako se nosi s procesom starenja.

"Vjerojatno negdje oko četrdesete, budući da sam imam 53, onda možete pretpostaviti koji je to dugačak period (šala), pomislila sam kao i mnogi, ajme što ću sad, još jedna bora, objesila se koža, 'drži - ne daj' nije identično, ali jednostavno onda naučiš da to jedno iskustvo koje si ti dobio s godinama, naravno, ne prati tvoje tijelo, ali ti radiš na tome da sve ostane tako kako bi trebalo biti. Naravno da se bojim bolesti kao svi, ali nemam taj problem sa starosti", kaže Snježana.

Otkrila je i kako ostaje u formi.

"Ako ikako stignem vježbam sa sinom i on je najbolji trener kojega sam ikada imala. Jako me dobro poznaje i zna kako sa mnom može izaći na kraj", ponosno ističe.

Uz tjelovježbu, Snježana pazi i na prehranu, a evo što je za nju zdrava hrana.

"Ne mora nužno biti bez glutena. Svako hrana OPG-ova, farmi. To je to. Jako puno povrća, voća..." nabraja.

"Ne volim crveno meso. Ako ga svi jedu, pojest ću i ja. Ribu jedem jako puno, iako sam čitala, vjerojatno i ti, da je s lososom neki problem, ali losos nekako volim", dodaje.

Snježana kaže da ne puši, a gotovo da ne pije ni alkohol.

"Ne pijem alkohol. Ako smo negdje na ručku na jedvite jade popit ću čašu vina. Moj muž kaže da je to genijalno jer on će popiti ostatak", objašnjava.

Kada je riječ o estetskim zahvatima, smatra da je to stvar osobnog izbora.

"S tim ne treba pretjerati, no ako nekog to čini zadovoljnim ili sretnijim neka radi što hoće", ističe.

A je li ona išta radila na sebi?

"Da! Netko ide svakih par mjeseci. Ja idem jednom u dvije godine", priznaje.

Pitanje za kraj! Koliko bi Snježana voljela živjeti?

"Nije to na meni, to je na Bogu da odredi, ali ovako ću ti reći. Ja da ovog trena umrem, zadovoljna sam, jer nemam za čim žaliti. Tako da ne razmišljam o tome koliko bih živjela. Mislim da je poanta u tome da nemamo za čime žaliti. Nisam propustila niti jednu priliku, niti šansu koju sam htjela", zaključila je Snježana.

