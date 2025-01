Naš poznati glumac vidno uzrujan zbog onoga što su mu naplatili u trgovini: "Da dođem s loncem?"

Siniša Ružić izrazio je svoje nezadovoljstvo nakon što mu je u trgovini naplaćena vrećica za meso po cijeni od 0,03 centa.

Od 1. siječnja uvedena je naplata vrlo laganih plastičnih vrećica koje se koriste na odjelima voća i povrća u trgovinama te na štandovima tržnica.

Budući da je prvi dan nove godine bio neradni, građani su se s ovom promjenom prvi put susreli u četvrtak prilikom kupovine.

Poznati zagrebački glumac Siniša Ružić (55) na društvenim mrežama podijelio je svoje nezadovoljstvo nakon što mu je u trgovini naplaćena vrećica za meso po cijeni od 0,03 centa.

"Dakle razumijem da se naplaćuju vrećice za voće i povrće jer se to može nositi i vagati i u trajnim vrećicama, ali naplaćuju vrećice za meso?!?! Jer imam alternativu da ga nosim u rukama do blagajne? I onda u rukama doma? Mogu donijeti neku staru vrećicu od doma? Ili papir? Ili dođem s tepsijom ili loncem i tako nosim do peći i odmah spremam”, napisao je zagrebački glumac, a svoju je poruku potkrijepio i računom iz trgovine.

U komentarima su se s njim složili i brojni pratitelji koji su također nezadovoljni spomenutom odlukom.

