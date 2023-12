Sinatrovo u izvedbi Marka Tolje okupilo brojna poznata domaća lica: Tko je veći fan Tolje, a tko Sinatre?

Na današnji dan prije točno 108 godina rodio se Frank Sinatra, a njegov rođendan Marko Tolja već godinama obilježava koncertom simbolična imena u njegovu čast. Kako je bilo ove godine te dolaze li ljubitelji glazbe više zbog Sinatre ili Tolje, poznati poput Viktorije Rađe, Jelene Perčin i bračnog para Walme-Petrić otkrili su našoj Sanji Jurković za In magazin.

Jedna od njegovih najvećih želja sa samih početaka karijere bila je upravo ta da publici približi ovakvu glazbu.

Danas, 17 godina kasnije, za Sinatrovo u Markovoj produkciji tražila se ulaznica više.

''To Sinatrovo je krenulo kao neki moj projekt ljubavi prema Sinatri, da slavimo svake godine njegov rođendan. Utrostručili smo kapacitete u usporedbi s prošlim godinama. Da mi je netko prije 17 godina, kad sam se počeo baviti pjevanjem, pa i pjevanjem Sinatrinih pjesama, odnosno swinga, rekao da ću jednog dana imati toliko publike na koncertima takve glazbe, ne moje nego takve, rekao bi mu da je lud'', govori Marko Tolja.

Na glazbene kompromise nikad nije pristajao, već je hobi i ljubav pretvorio u posao, a sudeći prema reakcijama publike, čini se kako je to bio recept za uspjeh.

''U jednu ruku je jer je bilo teških trenutaka i financijskih, neću lagati, ali s druge strane, da mi nije išlo, ja bi se bavio nečim drugim u životu. Ovaj put koji sam ja odabrao je puno teži, ali i sporiji. Mislim da se s ovakvim tipom glazbe sporije dobiva publika koja to inače ne sluša'', priča iskreno.

No, na njegovu sreću, ili možda upravo zbog njegove upornosti, publika je itekako prepoznala kvalitetu bezvremenskih hitova.

''Treba nekako publiku i odgajati, ako nudimo stalno jedno te isto, onda zapravo gubimo na nekoj raznolikosti'', smatra Jelena Perčin.

''Ja sam za to da ljudi odaberu ono što im se sviđa i mislim da je u tome ljepota što imamo slobodu izbora, evo mi smo večeras ovdje došli zato što nam se osobo jako sviđa i Frank Sinatra i njegova ostavština, ali i Marko Tolja, naravno, koji je nevjerojatan pjevač'', dodao je Marko Petrić.

''Našao je nišu i uživa u tome, to se vidi'', primijetila je Sementa Rajhard.

Teško je stoga bilo odlučiti uživaju li više u Toljinim ili Sinatrinim notama.

''Nemojte me pitati, Sofijin izbor, haha. Ne, ja sam najveći fan Marka Tolje koji postoji'', izjavila je Viktorija Rađa.

''Pošto sam veliki lokal patriota, ja ću reći Marko Tolja'', dodao je i Petrić.

''Obožavam Franka Sinatru, a još više Marka Tolju, da se razumijemo'', složila se Sementa s njima.

''Frank Sinatra je ikona, ako mu se itko može približiti, to je onda Marko Tolja'', zaključila je Walme.

Zagreb se, zahvaljujući Tolji, barem na jednu večer vratio u zlatno doba Hollywooda, a on se tom prilikom prisjetio svojih početaka.

''U početku, moji roditelji, kad sam im ja, kao student prve godine Ekonomije, rekao da ću se ja sad ispisati s faksa i idem malo pjevati su mi rekli da nisam baš normalan… Podržavali su me, stvarno su me podržavali i zapravo kad su me vidjeli na prvom koncertu uživo su rekli okej, sad smo shvatili ti to moraš raditi i that's it'', ispričao je Tolja.

Prije nešto više od dva mjeseca, i on je postao otac po drugi put, pa mu se sad nakon svirki, kaže, više nego ikad žuri doma.

A Maro je ozbiljno shvatio svoju ulogu starijeg brata.

''Jako je pažljiv, čak je neki dan, kad sam ja žutu minutu imao jer nitko nije htio prestati plakati, onda sam ja nešto ajde, kad ćeš više prestati plakati, onda mi je Maro rekao: kako mu tako ružno možeš reći. Stao je u njegovu obranu, nosi mu plišance, tako da je stvarno pažljivi stariji brat'', ispričao je Marko.

