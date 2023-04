Sin nekoć omiljenog glumačkog para dotaknuo je dno nakon što je svjedočio smrti svoje majke, a danas bi ona bila najponosnija na njega!

Micheal Richardson nova je holivudska zvijezda u usponu, a njegovi roditelji su glumci Liam Neeson i Natasha Richardson.

Sin glumca Liama Neesona i pokojne glumice Natashe Richardson, 27-godišnji Micheal Richardson, također je krenuo glumačkim stopama, što ne čudi s obzirom na to tko su mu roditelji, a dolazi i iz obitelji s dugom showbizz povijesti.

Micheal je također unuk glumice Vanesse Redgrave i redatelja Tonyja Richardsona te nećak glumice Joely Richardson.

Na filmskom platnu debitirao je 2013. godine, kada je ostvario manju ulogu u filmu "Voditelj 2: Legenda se nastavlja" i nastavo je nizati manje uloge dok se nije istaknuo u drami "Sjećanja iz Italije" iz 2020. godine, u kojoj je glumio sa svojim ocem.

Godinu dana kasnije ostvario je glavnu ulogu u filmu "On Our Way", koji uskoro stiže u kina i zbog kojeg je Micheal sada privukao veliku pažnju javnosti.

Iako mu je gluma u krvi, njegov put do osvajanja Hollywooda nije bio nimalo lagan.

Michealu je bilo samo 13 godina kada je njegova majka Natasha preminula nakon skijaške nesreće u Quebecu.

Nesretan događaj dogodio se 2009. godine, a upravo je Micheal jedini iz svoje obitelji morao svjedočiti kobnom padu svoje majke jer je njegov mlađi brat Daniel ostao kod kuće u New Yorku, a Liam je snimao film u Torontu.

Natasha je skijala bez kacige te je pala i udarila glavom o pod, a iako se nakon pada osjećala dobro, nekoliko sati kasnije hitno je prevezena u bolnicu, gdje je nakon dva dana preminula od epiduralnog hematoma.

Micheal je kasnije otkrio kako je utjehu nakon majčine smrti pronašao u alkoholu i drogama te je priznao da je dotakao dno.

"Puno sam partijao i izlazio, mislio sam da sam faca ako se drogiram", ispričao je za Sunday Times Style Magazine 2015. godine, nakon što je već pobijedio ovisnosti u klinici za odvikavanje.

U čast svojoj pokojnoj majci i uz podršku oca Micheal je 2018. godine promijenio svoje prezime iz Neeson u Richardson.

"Mislim da je donio pravu odluku. To je divna gesta, a i ne bih volio da ga zbog prezimena stalno uspoređuju sa mnom", rekao je tada Liam za Radio Andy.

