Pogledajte kako izgleda stariji sin Dade Topića, s ocem nije pričao 10 godina, a sad je otkrio u kakvom su odnosu

Dado Topić ima dvojicu snova iz dva braka, a njegov stariji Danijel sada je progovorio o njihovom odnosu.

Danijel Topić, stariji sin našeg glazbenika Dade Topića (73), progovorio jeo svojem odnosu s ocem.

ODOLJELI VREMENU najpopularniji dueti bivše Jugoslavije

Danijel živi u Parizu od svoje osme godine. Tamo je završio školu i fakultet, bavio se manekenstvom, a danas se bavi fotografijom pa je bio i na Tjednu ode, gdje su ga sreli novinari.

"Došli smo svi zajedno, mama, tata i ja 1982. godine. Onda su se zakomplicirale stvari između mame i tate, odlučili su se razvesti. Mama je odlučila ostati u Parizu, a tata se vratio kući. Tad smo se jedno drugom izgubili iz vida, poslije je došlo do rata", ispričao je Danijel za Kurir.rs.

Otkrio je i kako s ocem dugo vremena nije imao nikakav kontakt.

"Nisam ga vidio 10 godina, od moje osme do 18. godine", otkrio je te je priznao kako mu je to ispočetka bilo jako teško, no s vremenom je naučio prihvatiti svoj čudan odnos s ocem.

"Kad si dijete, nekako ti to ide ka srcu, razmišljaš to mi je tata, a kada odrasteš, shvatiš da nije sve u životu crno i bijelo. Prihvatiš to onako kako je. Sve je to život. On je do moje osme godine bio najbolji tata na svijetu i tu je zaradio kredit kod mene. Šta je bilo, bilo je. Ne volim ostajati u prošlosti, volim budućnost", naglasio je Danijel.

"Ne možeš ljudima zamjeriti, svi imamo neke okolnosti, naše probleme, pa šta je, tu je. Nismo imali nikakav kontakt. Bilo je komplicirano, nije bilo mobitela, niti mogućnosti za komunikaciju kao sada. On je mene pozvao. Otvarao je studio u Rogoznici u Hrvatskoj. Tog ljeta sam otišao tamo i vidjeli smo se. Zajedno smo proveli to ljeto", prisjetio se.

S ocem je do danas ostao u kontaktu no priznao je da se ne čuju često.

"Imamo čudan odnos. Uvijek sam ja bio taj koji je zvao i stavljao drvo u tu vatru. Jednog dana mi je dosadilo da uvijek ja budem taj koji će pozvati. Danas s ljudima možeš komunicirat kako hoćeš. On je jako čudan. Ne zamjeram mu. Ako mu sutra nešto bude trebao, tu sam. Otac je otac, krv je krv. Ja sam uvijek tu za ljude, ali se ne namećem. Ako me hoćeš pozvati, pozovi me", objasnio je no priznao je i da mu otac nedostaje.

"Pa tata je tata, ali neke stvari moraš prihvatiti. Pokušao sam razumjeti, ali neke misterije, nažalost, ne možeš otkriti. Svi mi imamo nešto što moramo prihvatiti, a ja sam to prihvatio i okej sam s tim. Nešto ne razumijem, a moram poštovati što drugi ljudi hoće. Postala nam je navika da ne kontaktiramo često, da tako kažem. Mi smo super kada se čujemo, samo što to nije redovno. Ali nije to samo do njega. I ja sam živio takav život da sam uvijek bio negdje na putu", zaključio je

Otkrio je i da od početka covida nije bio u Hrvatskoj, ali i da planira doći sljedeće ljeto.

Inače, Dado Topić je bio dvaput u braku, a sa drugom suprugom Marijanom dobio je ii sina Reu Alexzandera.

