Silvia Dvornik u vrućim hlačicama pobrala sve komplimente, a ove prizore nije odolio komentirati ni njezin Marko!

Silvia Dvornik objavila je niz fotografija u kratkim hlačicama koje su u prvi plan stavile njezine isklesane duge noge.

Silvia Dvornik uživala je u Splitu, a dio atmosfere dočarala je svojim pratiteljima na Instagramu.

Pozirala je s čašom vina u ruci, a na sebi je imala crni top s prozirnim dijelovima na koji je kombinirala kratke hlačice i bijele salonke.

Osim besprijekorne figure, mnogi su hvalili njezine brutalno dobre noge u komentarima.

Kosu je svezala u rep, a nije skrivala ni svoj široki osmijeh na licu.

Njezin partner Marko Pecotić uputio joj je niz emotikona bijelih srca.

"Šta ćemo s tim nogama", "Najljepše nogice", "Odavno nije bilo bolje fotke", "Ma top", glasili su neki od komentara.

Podsjetimo, Silvia već neko vrijeme radi u butiku jednog našeg modnog brenda, a ona i Peco žive u unajmljenom stanu u blizini Parka mladeži i do nedavno se Splitom pričalo kako su prekinuli zbog financijskih poteškoća jer je on neko vrijeme proveo kod majke. Uz to više ne nastupaju često zajedno s bendom u kojem mu je Silvia prateća pjevačica jer su mu koncerti s 4 Tenora puno isplativiji.

Peco je prošle godine javno objavio da se rastaje od supruge Irene nakon 17 godina braka u kojem su dobili dvoje djece, i to upravo zbog plavokose Splićanke.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nove slike Nives s plaže zabrinule jednog Hrvata: "Ovo nisam ja slikao"

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Ovako je Maja Šuput proslavila rođendan prije 11 godina, posebno u oko upada Grubnićeva frizura!