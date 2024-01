Tračak nade za zvijezdu Beverly Hillsa u borbi s opakom bolesti: "Dogodilo se pravo čudo!"

Shannen Doherty otkrila je da je novi tretman liječenja protiv raka pokazao obećavajuće rezultate.

Zvijezda serije "Beverly Hills 90210", glumica Shannen Doherty (52), vodi tešku bitku s rakom koji je u četvrtom stadiju, no sada je otkrila da su joj rezultati novog liječenja pružili tračak nade za budućnost.

Shannon je novosti podijelila u novoj epizodi podcasta Let's Be Clear, u kojoj je ugostila onkologa dr. Amina Mirhadija.

"Neću reći što je, ali primam novu infuziju protiv raka i, kad nakon četiri tretmana nismo vidjeli razliku, svi su htjeli da odustanem, no ja sam rekla: 'Nastavit ćemo s ovim i vidjeti što će biti' I da, nakon šestog ili sedmog tretmana mogli smo vidjeti da ruši krvno-moždanu barijeru. Može li se to nazvati čudom? Da. Za mene je to trenutno pravo čudo, možda Božje čudo", uzbuđeno je obznanila glumica.

"Ponekad tragamo za čudima na krivim mjestima, dok su nam ona ispred nosa", dodala je.

Doherty je rak prvi put dijagnosticiran 2015. godine, nakon čega je prošla kemoterapiju i zračenje.

U travnju 2017. na Instagramu je otkrila da je bolest prestala napredovati, ali do 2019. godine rak se vratio. Već sljedeće godine napredovao je do četvrtog stadija, a pred kraj prošle godine otkrila je da joj se rak nakon dojki i mozga proširio i na kosti.

Shannen je jednom prilikom otkrila i da piše oproštajna pisma za svoje bližnje, kao i da je odabrala pjesmu uz koju želi da je isprate na posljednji počinak kad se to dogodi.

Tijekom teške bitke, prošla je i kroz razvod od supruga Kurta Iswarienka s kojim je provela 11 godina.

