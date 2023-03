Zvijezda Beverly Hillsa usred borbe s opakom bolesti zadobila još jedan težak udarac pa javno prozvala odgovornu kolegicu!

Shannen Doherty otkrila je da je izgubila zdravstveno osiguranje usred borbe s rakom, pa se obratila glumici Fran Drecher, koju smatra odgovornom za to.

Američka glumica Shannen Doherty (51), koja je najpoznatija po ulozi Brende Walsh u kultnoj seriji "Beverly Hills 90210", već godinama vodi bitku s karcinomom dojke, a sada je zadobila još jedan težak udarac.

Naime, glumački sindikat SAG-AFRTA odbio joj je podmiriti troškove liječenja jer u protekloj godini nije zaradila 26.470 dolara, što je minimum za ostvarenje prava na zdravstveno osiguranje. O tome je progovorila u podužoj objavi na svojem profilu na Instagramu, u kojoj se izravno obratila predsjednici udruženja, glumici Fran Drescher.

"Znatiželjna sam zbog ljudi poput mene koji rade od svoje 10. godine i plaćaju članarinu sindikatu, oko toga zašto nas sindikat napušta kada više nismo u mogućnosti raditi iz zdravstvenih razloga. Mislim da možemo to napraviti bolje za sve naše članove i mislim da si ti osoba koja bi to mogla izvesti. Zdravstveno osiguranje ne bi trebalo biti zasnovano na visini godišnjih prihoda. To je životno ulaganje. Nije fer ni prema meni ni prema drugima, koji cijeli život plaćamo, da budemo napušteni kada prestanemo ispunjavati vaše kriterije", poručila je Shannen uz svoju fotografiju iz bolničkog kreveta.

Fran joj nije ništa odgovorila, a od obožavatelja i drugih kolega dobila je brojne poruke podrške.

Podsjetimo, Shannen je karcinom dijagnosticiran 2015. godine, a u veljači 2020. otkrila je da je bolest uznapredovala do četvrtog stadija.

"Mnogi ljudi kojima je dijagnosticiran četvrti stadij bolesti jednostavno otpišu sami sebe. Pretpostavi se da više ništa ne mogu raditi, da ne mogu dati sve od sebe, a to nije istina. Voljela bih da takva razmišljanja mogu promijeniti i dati si šansu da dokažem da je to pogrešno", napisala je tada, a 2021. je pokazala i kako izgleda bez kose.

Zadnji put je snimljena u javnosti ovog tjedan, u Malibuu, a fotografiju možete pogledati u našoj galeriji.

