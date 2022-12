Pjevačica koju dugo nismo vidjeli izgleda nevjerojatno za svoje godine, a ponovila je i nezaboravno seksi izdanje iz devedesetih!

Shania Twain privukla je sve poglede u leopard-opravici na dodjeli nagrada "People’s Choice Awards 2022."

Legendarna pjevačica Shania Twain (57) na dodjelu "People's Choice Awards 2022." stigla je u neobičnoj opravici koja podsjeća na onu iz njezina spota "That Don't Impress Me Much", u kojem je glumila autostopericu.

Pogledaj i ovo Sjećate li je se? Njezin su hit svi znali napamet, a onda je nestala sa scene i danas ne nalikuje na ženu iz kultnog spota

Naime, nosila je lepršavu crnu baršunastu haljinu s prozirnim srednjim dijelom i trakom s uzorkom leoparda, koja je svu pažnju usmjerila na njezine isklesane trbušne mišiće, a baš taj stajling podsjetio je na onaj iz 1998. godine.

Preko ramena je dodala komad nabrane tkanine s printom leoparda, kako bi replicirala dugi kaput iz videa.

Dodatno je naglasila svoj izgled dramatičnim trepavicama i jarko ružičastim ružem koji se slagao s njezinim novim pramenovima. Također je dodala par dijamantnih naušnica koje su se jedva vidjele ispod kapuljače.

Kraljici country popa Billy Porter na svečanosti je uručio nagradu za glazbenu ikonu.

Nakon što je pokupio pohvale na račun legendarne izvođačice, Porter se povukao u stranu i pustio Shaniju da održi svoj zahvalni govor.

Rekla je kako je ova nagrada za nju velika "privilegija i san" te je zahvalila svojim obožavateljima.

Podsjetimo, početkom 80-ih godina Shania je završila srednju školu, a nastavila je raditi kao pjevačica te je htjela uspjeti u glazbi. Njezin je talent bio neupitan, a bilo je jasno da će jednoga dana biti zvijezda.

U studenom 1987. godine njezinu je obitelj pogodila strašna tragedija. Majka pjevačice i očuh poginuli su u prometnoj nesreći te se Shania vratila kući i nastupima uzdržavala obitelj. Nakon što su se njezine sestre i polubrat osamostalili, Shania je nastavila svoju karijeru, potpisala je ugovor za uglednu diskografsku kuću, a upornost i talent osigurali su joj visoko mjesto na top-listama diljem svijeta.

Shania je 1993. godine upoznala producenta Roberta Johna Langea, koji je bio oduševljen njezinim vokalom te se ponudio da joj producira i piše pjesme.

Zbližili su se te su ubrzo zatim postali par, a vjenčali su se u prosincu iste godine. Zajedno su dobili sina Eju 2001. godine, a sve je krenulo nizbrdo 2007. godine. Shania je doznala da je suprug vara, i to s njezinom najboljom prijateljicom Marie-Anne Thiébaud.

U prosincu 2010. godine mediji su počeli pisati da pjevačica ljubi Frédérica Thiébauda, bivšeg supruga prijateljice s kojom ju je njezin bivši prevario. Par je stao pred oltar 1. siječnja 2011. godine, a sudeći po svemu, još uvijek su zaljubljeni.

