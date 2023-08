Srpski mediji raspisali se o Sevkinu druženju s poznatim bivšim nogometašem na jahti, a o svemu se oglasio i njen menadžer!

Mediji u susjednoj Srbiji raspisali su se o susretu Severine i Niše Saveljića na otoku Korčuli.

I dok Severina uživa na otoku Korčuli na zasluženom godišnjem odmoru u društvu sina Aleksandra, mediji u susjednoj nam Srbiji raspisali su se o njezinu druženju s umirovljenim crnogorskim nogometašem Nišom Saveljićem.

Prema pisanju Blica njih dvoje susreli su upravo na jahti kod Korčule.

"To je nedavno bilo, točnije 7. kolovoza. Jahta na kojoj su bili usidrila se ovdje na Korčuli. Poslijepodne je bilo kada sam ih spazila. Zajedno su izašli, konkretno prvo ona, a onda on za njom. Sjeli su u obližnji lokal, kafić na plaži i naručili piće. Kasnije im se pridružila još jedna ženska osoba i sjela s njima. Severina je djelovala neprepoznatljivo, neupadljivo, a ovaj otok je prepun stranih turista, tako da niko ne obraća pažnju na nju. Svi gledaju svoja posla. Vidjelo se da su lijepo raspoloženi, da su uživali u zajedničkim trenucima i da im je bio lijep i ugodan dan. Ona je bila u svjetloplavoj košulji-haljini, a on je nosio bijelu majicu. U jednom momentu pridružila im se jedna plavuša", izjavila je za Blic anonimna žena koja ih je navodno vidjela zajedno.

No navode o Severininu i Nišinu druženju negirao je njezin menadžer Tomica Petrović.

"Severina ljetos nije mogla biti viđena na jahti na Korčuli jer ljetos nije bila na jahti na Korčuli. Ni sama, niti u društvu osobe koju spominjete. Tako da Severina nije mogla biti "viđena na jahti", izjavio je Tomica za Kurir.

Severina je ovih dana privukla pažnju lijepim trenucima s ljetovanja, točnije potezom kada je ispunila sinovu želju da povede svoje prijatelje na njezin koncert, čime je oduševila brojne obožavatelje.

