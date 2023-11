Severina nakon suđenja pred kamerama poručila: "Na mom mjestu trebale su biti dotične gospođe, jednu sam nazvala krivonoga baba, a druga je…"

Na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu počelo je suđenje pjevačici Severini Vučković. Održano je prvo ročište, a Severina se izjasnila da - nije kriva za ono za što je se tereti.

Godinu i pol od podizanja optužnice zbog dva nametljiva ponašanja na optuženičku klupu Općinskog kaznenog suda u Zagrebu danas je sjela Severina Vučković.

Tereti je se za nametljivo ponašanje prema bivšoj ravnateljici Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba Gordani Buljan Flander i Ljiljani Klinger, ravnateljici osnovne škole koju pohađa njezin sin. Ni jedna ni druga pred kamere nisu htjele.

A evo što je Severina poručila nakon izlaska iz sudnice.

"Umjesto da su one predmet istrage jer su radile nedozvoljene radnje s pozicije moći. Prijave moje stoje u ladicama po bespućima Državnog odvjetništva", izjavila je pjevačica.

Objema je poslala više od 150 sms poruka. Sadržaj nekih od njih objavljen je još 2021. godine.

"Apsolutno se ne osjećam krivom, mislim da su na mom mjestu trebale biti te dvije gospođe dotične, koju sam jednu nazvala krivonoga baba, a druga je preblajhana plavuša. Za sve drugo, suda se ne bojim i što bi rekao Rade Končar, pucajte u prsa, hvala svima", rekla je Severina.

Odvjetnik pjevačice Čedo Prodanović zatražio je od suda da se postupak zatvori za javnost zbog zaštite privatnosti njezinog malodobnog djeteta.

"Državno odvjetništvo stavilo u stvari dokazne prijedloge s kojima smo se mi defacto usuglasili. Ona se samo izjasnila o krivlji, dakle da nije kriva. Mi tvrdimo da je to protest na nezakonito postupanje kako uprave škole tako i poliklinike", komentirao je Čedo Prodanović.

Tužiteljstvo, za koje su te poruke bile uvrede i zastrašivanje s ciljem uznemiravanja u podignutoj optužnici traži od suda da Vučković osudi na uvjetnu kaznu od 10 mjeseci s trogodišnjom rokom kušnje.



"S obzirom da je dvije godine bila bez djeteta, a naknadno su sudovi potvrdili da je ona defacto u pravu, ona je to smatrala velikom nepravdom. Da li je sad ona reagirala na primjeren način ili ne, to je jedna stvar, ali tvrdim sigurno da to nije kazneno djelo", poručio je Prodanović.

Drugo ročište je u veljači iduće godine.

