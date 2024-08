Severina na binu izvela Matiju Vuicu, ona joj emotivno zahvalila: ''Moja Seve, kao da ti je Jure šapnuo...''

Severina je ovog vikenda na svom nastupu na pozornicu izvela Matiju Vuicu i s njom izvela njezin stari hit ''Linđo''.

Severina je proteklog vikenda nastupila u Pločama, a njezin koncert pratila je i dizajnerica Matija Vuica.

Iako se danas bavi modom, mnogi se sjećaju da je u mlađim danima i Matija imala glazbeni hit ''Linđo'', a upravo njega sad je izvela pred Severininom publikom.

Dok je Vuica pjevala, Severina je cijelo vrijeme plesala, a sve pogledajte u nastavku.

''A sad čuuujte i počuujteee... Linđo (u svom autohtonom okruženju)! Hvala mojoj prijateljici i kraljici doline Neretve Matiji Vuici što mi se pridružila na bini i što je naš koncert lansirala pravo u nebo prema svom Juri. Posvećujem ovaj koncert Jurici...'' napisala je Severina.

''Hvala ti, draga moja Seve, on ti je sigurno došapnuo - zovi Matiju gore, jer ja ne znam kako se to dogodilo... Al' bila sam mirna i pripisat ću sve nebeskoj energiji koja je neuništiva i tu smo svi zauvijek u nekom beskraju'', zahvalila joj je Matija pa i sama napisala svoju stranu priče.

''Sjedila sam u backstageu i gledala koncert, boljela je noga, al' to se nije vidjelo, kao što se ne vidi ni kad duša boli ili joj se srce slama, ne vidimo mi ništa nego čistu energiju i ljubav koju daje publici. Zato je ona sve..

Rekla mi je dan prije: 'Izvest ćemo Linđo, a ti kako ti se da, bez pritiska, go with the flow, al' bilo bi mi drago.' Ne znam, kako mi Jure javi... Ništa ne znam... Al' bilo mi je beskrajno drago, pogotovo jer ga je bend zadnji dan uvježbao za Ploče, za moju dolinu i za nas. Panika me neka obuzimala, a onda je netko iz ekipe mahnuo, u smislu ''Hoćeš li?''. Taj trenutak ustala sam, neki beskrajni mir me dotakao i dalje me vodio. A moja Seve... Letjela je oko mene kao da je moj Jure. I bio je, mir i zahvalnost...'' napisala je.

Podsjetimo, Matija se od svog Jurice oprostila u prosincu prošle godine. Par je zajedno proveo 45 godina, a upoznali su se i zavoljeli na rivi u Metkoviću, odakle oboje potječu.

