Maja Šuput je uvjerena da će ova djevojka biti tinejdžerska zvijezda, ali Martina se boji jedne stvari!

Sara Krpan u audicijskoj je emisiji dobila četiri ''da'' za prolaz, a u polufinalu žiri ju je pohvalio da je imala najveći napredak od svih.

Sara Krpan obožava glazbu čak toliko da u njoj nalazi svoj mirni svijet što je i objasnila još prije audicijske emisije.

''U tom svijetu sam sigurna i mogu biti svoja'', rekla je tada, a polufinalnim nastupom to je i dokazala.

Naime, Maja joj je već u audicijskoj emisiji rekla da će biti tinejdžerska zvijezda, a što se nje tiče, Sara je ovaj put to samo potvrdila.

''Moj prvi dojam je bio - pa što si ti odrasla10 godina od prošlog nastupa do danas. Ja ne znam što se tebi dogodilo, ovo je od svih nastupa večeras bio najveći level up. To je bilo toliko zrelo, ja mislim da ti glumataš da imaš tremu, ti si toliko sigurna u to što radiš. Ti si sad išla u domenu zvjezdetine. Bila si ludilo, top'', rekla je Maja.

''Djeluješ puno zrelije, slažem se s Majom'', dodao je kratko Davor Bilman.

''Ja te gledam i fascinirana sam, uživam. I istovremeno sam malo zabrinuta jer razmišljam malo šire, i nisam sigurna da li ljudi mogu doživjeti razinu tvojih talenata, da li je to svima vidljivo kao i meni. Sigurna sam da vide karizmu, simpatičnost, ali tvoji su talenti toliko slojeviti...'', rekla je Martina.

''Ovo je izgledalo kao da smo mi došli gledati tvoj koncert, jedino što ti mogu poželjeti je pamet u glavu, sreća ti ne treba'', zaključio je Fabijan.

