Prozirna majica bivše uraganke zasjenila je neobično odijelo u kojem se pojavila na premijeri

Sanja Vučić u neobičnom odijelu privukla je pozornost, a onda je pokazala i prozirnu majicu.

Srpska pjevačica i bivša članica grupe Hurricane, Sanja Vučić, privukla je poglede prisutnih na premijeri filma ''Volja sinovljeva'' u Beogradu.

Sanja je nosila reflektirajući sako i široke hlače, a ispod je nosila prozirnu crnu majicu ispod koje se nazirao crni grudnjak.

Pred blicevima fotoaparata on je došao do izražaja, no Sanja se time nije zamarala već je pozirala nasmijana.

Sanja je u proteklih nekoliko mjeseci smršavjela, a sa svojom je figurom itekako sretna jer ju u posljednje vrijeme sve češće viđamo u izazovnijim outfitima.

Nedavno je osvanula kao plavuša, a kako joj je to stajalo pogledajte OVDJE.

Sanja je bila članica grupe Hurricane, u kojoj su je mnogi u regiji i upoznali zajedno s Ivanom Nikolić i Ksenijom Knežević, ali trojka se raspala te su krenule u solokarijere, dok su njih naslijedile nove djevojke pod istim nazivom grupe.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ibrahimović počastio lijepu partnericu šopingom u brendiranom butiku, nisu očekivali da će ih dočekati paparazzi!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Pogledajte fotografije bradatog princa Williama o kojima bruji cijeli internet, raspametio je obožavateljice!

Pogledaji ovo Celebrity Djevojka Gorana Bogdana rodila njihovo prvo dijete, ponosni tata proslavio rođenje prinove!

Pogledaji ovo Celebrity Folkerica omiljena u regiji drastično promijenila frizuru, pokazala rezultat: ''Danima čekam...''