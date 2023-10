Legendarnog glumca borba s teškom bolesti dovela je do neprepoznatljivosti: "Ne bojim se smrti, to je izvan moje kontrole"

Sam Neill priznao je da se ne boji smrti, iako je zahvaljujući eksperimentalnom lijeku njegova bolest već 12 mjeseci u remisiji.

Novozelandski glumac Sam Neill (76) progovorio je o teškoj dijagnozi karcinoma krvi s kojom se suočio prošle godine.

Zvijezdi "Jurskog parka" dijagnosticiran je rijedak ne-Hodgkinov limfom nakon što su mu natekli limfni čvorovi tijekom medijskih angažmana za film "Jurski svijet: Carstvo".

Kemoterapija prvotno nije bila uspješna, no otkako je počeo koristiti novi eksperimentalni lijek, koji će morati uzimati do kraja svog života, rak je u remisiji.

Unatoč trenutnom stanju glumac je svjestan da to neće zauvijek potrajati i liječnici su ga pripremili na to da će lijek jednog dana prestati djelovati.

"Ne bojim se smrti. To me ne zabrinjava. Nije me zabrinjavalo od početka, samo me živciralo jer bih volio još puno toga napraviti. Smrt je vrlo iritantna, no ne bojim je se", izjavio je Neill za Australian Story.

"Znam da imam rak, ali to me zapravo ne zanima. To je izvan moje kontrole", naglasio je.

Prisjetio se i vremena dok je išao na kemoterapije.

"Bilo je perioda prošle godine kada bih se pogledao u ogledalo i to nije bio baš lijep prizor. Bio sam lišen svakog dostojanstva", kazao je. Tijekom intervjua prikazane su i njegove fotografije iz tog razdoblja na kojima je neprepoznatljiv.

Tešku dijagnozu dobio je tijekom prvog odlaska na Novi Zeland nakon lockdowna, zbog čega prije toga čak dvije godine nije mogao posjetiti svoju obitelj.

Njegov sin Tim u intervjuu se prisjetio trenutka kada je liječnik njegovu ocu saopćio loše vijesti.

"Poklopili smo slušalicu, sjeli i zajedno plakali", ispričao je Tim, pa se prisjetio i kako je reagirao kad je vidio oca nakon kemoterapija.

"Bio sam šokiran i slomljen, jedva sam ga mogao zagrliti. Bio je kost i koža", kazao je.

Srećom, eksperimentalni lijek je pomogao i rak je već 12 mjeseci u stanju remisije. Neill prima terapiju svaka dva tjedna i nastavit će tako dok lijek ne prestane djelovati.

Inače, Neill živi na Novom Zelandu, a rođen je u Sjevernoj Irskoj. Glumom se počeo baviti 1970-ih, a najpoznatiji je po svojoj ulozi paleontologa dr. Alana Granta u seriji filmova "Jurski park".

