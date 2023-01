91-godišnji medijski mogul ne odvaja se od nove 25 godina mlađe djevojke, razlikuje se od njegovih bivših po jednom detalju

Rupert Murdoch i Ann-Lesley Smith ne odvajaju se jedno od drugoga na Barbadosu gdje ovih dana uživaju u romantičnom odmoru.

Medijski mogul Rupert Murdoch ovih dana se našao u centru pozornosti i to zahvaljući ljubavnoj vezi s novom odabranicom Ann-Lesley Smith koja je od njega mlađa 25 godina.

Pogledaj i ovo Još jedan bračni krah Milijarder Rupert Murdoch u 92. godini razvodi se od bivše manekenke zbog koje se godinama opirao zlim jezicima

Paparazzi su ih ponovno snimili na jednoj od plaža Barbadosa na kojoj zajedno uživaju i ne odvajaju se jedno od drugoga, a ona mu pomaže i pri kretanju držeći ga nje nježno za ruku.

Njihovi su prijatelji za strane mediji otkrili da su se upoznali u studenom prošle godine i da se on čini jako sretnim. Ann-Lesley, koja iza sebe ima dva braka, sigurno je najbogatija žena s kojom je bio u vezi. Njezin posljednji suprug, milijunaš Chester Smith, legenda countryja i vesterna koji je postao TV mogul, imao je 75 godina kad se udala za njega, a nažalost umro je samo tri godine kasnije 2008., ostavivši joj kontrolu nad njegovim imanjem od 156 hektara u Kaliforniji, gdje uzgaja grožđe i masline. A upravo ju je taj posao navodno zbližio s Rupertom.

"Otišla je na jednu od njegovih vinskih zabava u LA-u i tamo su počeli razgovarati o vinogradima koje i on ima. Možda mislite da je on ulov, ali ona je ulov. Ona je lijepa žena, ima prekrasnu osobnost. Sretan je što je ima u životu", izjavila je za Daily Mail njezina bliska prijateljica Jennifer Ogden.

Što se tiče njihove romanse dodala je kako je i sama sretna što je Ann pronašla novu ljubav.

"Uzbudljivo je. Dala mi je to do znanja. Za nju je to nešto uzbudljivo. Ann zna u što se upušta - ona je vrlo, vrlo inteligentna žena. Već je neko vrijeme sama i bila je slomljena srca kad je izgubila Chestera. Jako sam sretna što je našla malo sreće i zabavila se, te pronašla nekoga do koga joj je stalo", dodala je.

Iza Ruperta su četiri braka, bio je u braku s bivšom stjuardesom Patricijom Booker od 1956. do 1967. i novinarkom Annom Torv od 1967. do 1998. Zatim se oženio s 38 godina mlađom poduzetnicom Wendy Deng, ali je 2013. podnio zahtjev za razvod. Jerry Hall u srpnju prošle godine podnijela je zahtjev za razvod, a čini se da on nije gubio vrijeme da pronađe novu ljubav.

Ann-Lesley je diplomirala na koledžu 1980. godine i prije nego što se udala za pokojnog pjevača, koji je također posjedovao 13 televizijskih postaja u Kaliforniji i Oregonu, bila je u prisilnom braku, koji ju je, kako je rekla jednom prilikom, naveo da pronađe Boga i postane policijska kapelanica u Kaliforniji.

Danas radi kao voditeljica na lokalnom radiju i ne krije koliko joj znači vjera u Boga.

"Kada sam počela hodati s Bogom, stvari svijeta činile su mi se besmislenim", izjavila je Ann-Lesley American za Christian Broadcasting Network.

S pokojnim je suprugom izdala album "Captured by Love" 2005. godine, a tri godine kasnije on je umro od srčanog udara u 78. godini.

