Suprug Blanke Vlašić pokazao skriveni talent uz značajnu poruku: ''Stara ljubav nikada ne umire!''

Ruben Van Gucht u centru je pažnje javnosti nakon što je priznao da on i njegova supruga, Blanka Vlašić, imaju otvoreni brak.

Belgijski novinar Ruben Van Gucht nedavno je uživao na destinaciji daleko od Blanke Vlašić i njihovog sina. Tamo je primio i novosti koje nije očekivao.

Ruben je i dalje u centru pažnje javnosti, a sve je to uslijedilo nakon što je on priznao da on i naša proslavljena sportašica žive u otvorenom braku. Belgijski novinar sada je na društvenim mrežama pokazao svoj skriveni talent.

''Stara ljubav nikada ne umire'' , napisao je Ruben uz fotografiju na kojoj svira gitaru.

Pojedini pratitelji pohvalili su njegovo umijeće, a pojedini su ga pitali i kada će zasvirati s njima.

''Ja sam za'', odgovorio je Ruben.

