Slavni supružnici otkrili detalje iz svoje spavaće sobe, jedna stvar im više ne fali: "Svi znaju da nakon braka toga nema"

Robbie Williams i Ayda Field otkrili su detalje intimnosti svog braka u kojem su od 2010. godine.

Britanski pjevač Robbie Williams i njegova supruga Ayda Field priznali su da se gotovo nikad ne upuštaju u intimne odnose i da im to zapravo uopće nimalo ne smeta.

Pogledaj i ovo nije mu loše Pohvalila se isklesanom linijom svog supruga kojeg žene obožavaju, a to su joj javno obznanile pod fotografijom

49-godišnji Robbie je u novom intervjuu za svoj nedostatak libida okrivio injekcije testosterona koje su pogoršavale njegovu depresiju, a par inzistira da im manjak intimnosti danas ne smeta i da su zadovoljni svojim bračnim životom.

"Svi znaju da nakon braka nema seksa. To je jednostavno tako. Bio sam neko vrijeme na testosteronima, ali pošto sam ovisnik, morao sam prestati. Dobio sam ova masivna četvrtasta ramena i počeo izgledati kao vratar. Ali *eks koji smo imali dok sam ja uzimao testosterone bio je nevjerojatan, cijelo vrijeme smo to radili i bili smo nezasitni. Ipak, to pokazuje koliko smo zaljubljeni jedno u drugo, jer dok sam ja bio na njemu, nismo mogli skinuti ruke jedno s drugog. Nedostaje mi to jer je bilo zabavno razdoblje. Međutim, ponekad se Ayda okrene prema meni na sofi i kaže: "Trebali bismo se *eksati", a ja sjedim tamo i jedem mandarinu i samo sliježem ramenima. Pa, znate, ponekad onda i pokušamo", izjavio je Robbie za The Sun.

43-godišnja Ayda, koja se za Robbieja udala 2010. godine s njim se u tome slaže.

"Intimnost je važna, značajna strana ljubavi. Sretni smo", dodala je.

Robbie je nedavno pokazao svoju novu top formu i to nekoliko mjeseci nakon što je priznao da ima problema s kilograma. U videu koji je Ayda podijelila na društvenim mrežama Robbie se polugol šepuri na suncu i pokazuje torzo ukrašen tetovažama. Još u rujnu prošle godine priznao da je napokon sretan nakon gubitka kilograma i to nakon što je prethodno otvoreno govorio o svojoj ovisnosti o hrani i drogama, te je dodao da je naučio prihvaćati samog sebe.

Glazbenik je prošle godine izdao svoj album "XXV", a upravo se vratio s turneje kojom obilježava 25 godina solo karijere nakon odlaska iz grupe Take That.

"Smršavio sam, ali to je stalna borba. U meni je divovska osoba. Hvala Bogu na taštini i hvala Bogu na mom poslu, jer da ne radim ono čime se bavim, bojim se pomisliti kako bih izgledao i što bih postao", priznao je.

Robbie, koji je sada trijezan već 20 godina, otkrio je da je konačno naučio prihvatiti sebe nakon svih muka u prošlosti.

"Mrzio sam sebe i mislio sam da ne znam pjevati i izgledao sam kao s*anje. Ako je netko mislio da lutam uokolo s napuhanim osjećajem vlastite važnosti, zapravo je bilo suprotno", otkrio je Robbie.

O svojoj borbi s drogama i svojoj težini je oduvijek otvoreno pričao, a 2018. godine je postao i ambasador Weight Watchersa. 2007. godine prijavio se na odvikavanje nakon što je uzimao speed, heroin, kokain i količine lijekova na recept. Prethodno je priznao da je bio samo 24 sata udaljen od smrti i to na vrhuncu svoje ovisnosti, nakon što je uzeo opasan koktel droga.

