Rita Ora u seksi izdanju dodatno rasplamsala atmosferu na Eurosongu, a na pozornici se i skidala!

Rita Ora nastupila je u pauzi za glasovanje u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga.

U prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga 2023. gledatelje je u pauzi za glasanje zabavila popularna pjevačica Rita Ora.

Rita je nastupila u seksi kostimu od lateksa s dubokim dekolteom, preko kojeg je na početku imala i suknju od tila, koju je tijekom nastupa otrgala sa sebe.

Izvela je svoje hitove "Ritual" " Anywhere", " I Will Never Let You Down", "Praising You", a na pozornici su joj se pridružili i plesači.

Rita je inače rođena u Prištini 1990. godine, a kada joj je bilo samo godinu dana, njezina obitelj preselila se u London zbog, kako je jednom prilikom izjavila, progona Albanaca nakon raspada Jugoslavije.

U braku je s 15 godina starijim redateljem Taikom Waititijem, za kojeg se u tajnosti udala u kolovozu prošle godine.

