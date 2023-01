Ljubio je mnoge slavne ljepotice, ali sreću je pronašao tek u sedmom desetljeću s 34 godine mlađom!

Richard Gere i njegova supruga Alejandra Silva pokazali su koliko su zaljubljeni na premijeri njegova novog filma "Maybe I Do".

Holivudski glumac Richard Gere (73) ovaj tjedan je u New Yorku predstavio svoj novi film, romantičnu komediju "Maybe I Do", a na premijeru je došao sa suprugom Alejandrom Silvom (39).

Pogledaj i ovo Dugo ga nije bilo Bivši najseksi muškarac ljubio je redom sve ljepotice, a smirila ga je tek 33 godine mlađa obiteljska prijateljica!

Miljenik žena izgledao je očaran svojom 34 godine mlađom suprugom, koja je za ovu prigodu odabrala elegantnu crvenu haljinu s izrezom na dekolteu, te je nije ispuštao iz zagrljaja dok su pozirali na crvenom tepihu.

Gere je španjolsku publicistkinju i aktivistkinju odveo pred oltar 2018. godine, a vezu su započeli 2014. Zajedno su dobili dvojicu sinova, četverogodišnjeg Alexandera i dvogodišnjaka čije ime još nisu otkrili.

On iz braka s glumicom Carey Lowell ima i 22-godišnjeg sina Homera, a njih dvoje bili su u braku od 2002. do 2013. godine. Glumčeva prva supruga bila je manekenka Cindy Crawford, kojom se oženio 1991. godine, a razveli su se 1995.

Povezivali su ga i s brojnim kolegicama, među kojima su Dawn Steel, Loree Rodkin, Barbra Streisand i brojne druge, a optuživali su ga i da je imao afere s Priscillom Presley i Kim Basinger.

Alejandra je inače kći biznismena i bivšeg potpredsjednika španjolskog nogometnog kluba Real Madrida Ignacija Silve, a njezina obitelj dugi je niz godina bila bliska s Richardom.

Ona iza sebe ima propali brak s geologom Govindom Friedlandom, sinom američkog rudarskog magnata Roberta Friedlanda.

