Budući punac Baby Lasagne nahvalio zeta i otkrio dosad nepoznate detalje o njemu: "Najviše voli kad...''

Na našeg ovogodišnjeg predsavnika Baby Lasagnu svi su ponosni, a riječi hvale nije skrivao ni njegov budući punac, koji će mu također biti podrška u Švedskoj.

Već dugo nismo imali predstavnika Eurosonga koji je digao prašinu kao Baby Lasagna, a njegov polufinalni nastup koji ćemo gledati već sutra, svi željno iščekuju.

Ponos ne skriva ni njegov budući punac Pino Ružić, koji u Istri već tridesetak godina ima tvrtku za montažu, snimanje i promotivne filmove. Pino će pružiti podršku svom zetu te će zajedno sa suprugom i kćeri otputovati na Eurosong.

"Idemo supruga, ja i najmlađa kći Petra na Eurosong. Svi smo nevjerojatno uzbuđeni i ponosni zbog svega, a mogu misliti kako je Marko tek uzbuđen. Marka poznajem skoro tri godine i on je zaista, bez lažne skromnosti, divan, pošten i ponizan mladić. Moja kći Elizabeta mu je, kao što svi znaju, radila taj spot, ali i ja sam pomagao, imao sam kameru. Upravo je ona bila mozak svega, a lokaciju za taj spot smo zajedno birali", rekao je Josip Pino Ružić za 24sata.

Pino je nabrojao pokoju vrlinu našeg predstavnika, a potom je otkrio i koje mu je najdraže jelo.

"On je jako prizemljen i dobar mladić. Ali zaista. Toliko je ponizan, normalan i nevjerojatno skroman. Nisu lazanje ono što Marko najviše voli jesti. On voli kada mu kuha njegova djevojka, moja kći Elizabeta. Obožavaju azijsku kuhinju i one staklene, prozirne pašte, koje i mi, obitelj, volimo kada Elizabeta spremi. Kod kuće često zajedno upravo takvu hranu jedemo. Oboje vole tu kombinaciju, kiselo-slatko. I odlično Elizabeta kuha", otkrio je Pino.

Inače, Lasagna će na eurovizijsku binu stati u utorak, 7. svibnja.

Sa svojom pjesmom ''Rim Tim Tagi Dim'' veliki je favorit Eurosonga, a prije nekoliko dana ponovno je zasjeo i na prvo mjesto kladionica.

