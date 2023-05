William i Kate pojavili se na mjestu gdje im se nitko nije nadao, bome su pokazali svoju opuštenu stranu

Princ William i Kate Middleton provozali su se podzemnom željeznicom u Londonu i to po prvi put.

Princ i princeza od Walesa, iliti princ William i Kate Middleton šokirali su putnike podzemne željeznice u Londonu kada su se ukrcali u jedan od vlakova i uputili se u jedan pub gdje su uživali na ručku uz omiljena im pića.

Kraljevski par danas se po prvi put vozio vlakom i to tri stanice do Tottenham Court Roada. Po dolasku na stanicu Acton kupili su karte i susreli su se s radnicima Transport For Londona kako bi čuli kako se pripremaju za naporan vikend uoči krunidbe kralja Charlesa.

"Da, bit će tu posla, još se spremamo za sve. Djeca danas imaju proslavu krunidbe u školi. George je jako uzbuđen što će biti paž, ali nakon nekoliko proba mislim da su svi opušteniji", otkrila je Kate jednom od njih prenosi The Mirror.

U pubu su uživali u isprobavanju pića poput jabukovače, a William je zaključio kako mu se sviđa opuštena atmosfera.

"Smatram da se najbolje razgovara u pubovima. Ljudi su opušteniji, u restoranima to ne dobijete", izjavio je pred svima pa se i sam okušao u točenju pića iza šanka što je sve dodatno oduševilo.

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Omiljena Minea očarala sve u kratkoj haljinici i otkrila zgodne noge, izgleda kao da uopće ne stari: "Sve ljepša i ljepša!"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Žanamari pozirala u topiću koji joj je jedva sakrio grudi, javile joj se i poznate Hrvatice: "Kako itko uspije trenirati pored tebe?"