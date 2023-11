Joey se nakon "Prijatelja" povukao iz javnosti zbog mračne priče, a odrekao se slave zbog osobe koju i danas krije od svih!

Matt LeBlanc danas živi daleko od očiju javnosti iz koje se povukao zbog kćeri Marine Pearl kojoj je kao bebi bila dijagnosticirana kortikalna displazija mozga.

Američki glumac Matt LeBlanc ovih dana prolazi kroz tužno razdoblje nakon što je ostao bez kolege Matthewa Perryja s kojim je glumio u hit-seriji "Prijatelji", a koji ga je početkom ove godine nazvao svojim mlađim bratom.

I dok je Matthew od malih nogu sanjao o uspješnoj karijeri i slavi, Matt je živio nešto drugačijim životom u mladosti. Školovao se za stolara, oduvijek su ga zanimali motori, a nakon što je odustao od koledža, uputio se u New York jer se htio okušati kao model. I u tome je doista uspio, snimao je reklame za svjetske brendove, a onda je konačno dobio i ulogu Joeyja u "Prijateljima".

Godinu dana prije završetka snimanja Matt se vjenčao s američkom glumicom Melissom McKnight s kojom je dobio kćer Marinu Pearl, a kojoj je osam mjeseci nakon rođenja dijagnosticirana kortikalna displazija mozga. Da nešto nije u redu roditelji su shvatili u trenucima kada je pokušavala puzati, no uvijek i iznova je padala na lijevu stranu i počela je patiti od epileptičkih napadaja.

Matt se nakon toga povukao iz glumačkog svijeta i odlučio se posvetiti brizi o kćeri. Nakon dvije godine braka razveo se od Melisse, a 2011. godine u potpunosti je nestao iz javnosti.

"Ne znam je li to bila bolest moje kćeri ili činjenica da sam bio previše fokusiran na posao, ali osjećao sam da sam pregorio i da mi treba vremena da se distanciram. Pozvao sam agenta i rekao mu da zaboravi moj broj telefona na nekoliko godina, potpuno sam odustao, srećom, uspio sam. To su bili trenuci kada sam se osjećao kao da ću doživjeti živčani slom. Neko vrijeme nisam morao ništa raditi. Mojoj kćeri je dijagnosticiran problem s mozgom. Bio je to veoma mračno razdoblje, ali uspjeli smo ga prebroditi", izjavio je u jednom od intervjua.

Marina danas ima 19 godina i za razliku od većine djece slavnih roditelja, nema otvorene profile na društvenim mrežama, a glumac ju je oduvijek čuvao daleko od očiju javnosti. Jedini put kada ju je poveo sa sobom na crveni tepih bilo je 2014. godine, a nekoliko puta su ih ulovili i paparazzi, no njezine novije fotografije ne mogu se pronaći.

Matt je jednom prilikom za The Sunday Times ispričao da je odrasla uz konje, jer bi obitelj vikendom provodila vrijeme na njihovu ranču u Santa Barbari te da jako lijepo pjeva, ali to su tek detalji, dok je ostatak priče za javnost ipak odlučio sakriti.

