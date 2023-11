S 35 godina preminula zvijezda filma na koji smo ronili suze, tužnu vijest potvrdio je njegov otac

Evan Ellingson preminuo je u dobi od samo 35 godina.

Bivši dječji glumac Evan Ellingson preminuo je u dobi od samo 35 godina, a pronađen je mrtav u spavaćoj sobi klinike za odvikavanje u gradu Fontana Južne Karoline, prenosi TMZ.

Njegov otac Michael potvrdio je tužnu vijest na mjestu događaja i dodao da se njegov sin borio s drogama, ali da mu je posljednjih godina bilo bolje i oporavljao se. Prema informacijama iz mrtvozorničkog ureda, čini se da nije riječ o kaznenom djelu, a uzrok smrti zasad nije poznat.

Evan je svjetsku slavu stekao uz Davida Carusa u TV seriji "CSI: Miami", uz Kiefera Sutherlanda u seriji "24", te uz Cameron Diaz u filmu "Čuvarica svoje sestre". No na malim ekranima nismo ga vidjeli više od deset godina i to nakon što je odlučio uzeti pauzu od glume. Njegova posljednja uloga bila je uloga Kylea Harmona u epizodi "CSI: Miami" iz 2010. godine, a inače se pojavio u ukupno 18 epizoda te hit kriminalističke serije.

Njegova prva glumačka uloga bila je u filmu "Living In Fear" iz 2001. godine u kojem je glumio mladog Chucka s 12 godina. Zatim se pojavio kao mladi Luke Spencer u epizodi sapunice "General Hospital" iz 2001. godine, a onda je snimio manju ulogu Aldena Boyaa u "The Gristle". Od 2001. do 2002. glumio je u deset epizoda TV serije "Titus" s Christopherom Titusom i Stacy Keach.

2003. godine glumio je Adama u "Rules Of The Game", a zatim je 2005. godine imao ulogu Benjamina Givensa u filmu "Confession" u kojem su glumili Pete Greene i Chris Pine. Na male se ekrane vratio s "Potpunim divljacima", u kojma je glumio u 19 epizoda od 2004. do 2005. godine, a pojavio se i u epizodi "Bonesa" s Davidom Boreanazom i Emily Deschanel. U filmu "The Bondage" iz 2006. glumio je Marka Edwardsa uz Michaela Angarana, a također je imao ulogu u epskom ratnom filmu Clinta Eastwooda "Letters From Iwo Jima".

Godinu dana kasnije dobio je ulogu Josha Bauera, nećaka protuterorističkog agenta Kiefera Sutherlanda Jacka Bauera u triler seriji "24", a nakon toga je radio na "Walk The Talk" i "State of Mind", a 2009. godine snimio je veliku ulogu u dugometražnom hit-filmu "Čuvarica svoje sestre" u kojem je glumio s Cameron Diaz.

Rekao je: "Nikad nisam imao ista iskustva iz djetinjstva kao moji prijatelji. Nikad nisam imao više vremena da budem s njima. Međutim, moje djetinjstvo je bilo cool. Bio sam zauzet radeći stvari koje volim i nisam požalio jer sam rano otkrio svoju strast prema glumi", izjavio je u srpnju 2009. godine u intervjuu za Philstar Global.

Inače je prema IMDB-u otkriven u skate parku gdje su ga agenti zamolili ne samo da skejta za Vans PeeWee tim, već i da napravi reklamu za Vans Company što mu je otvorilo vrata glume.

Tijekom života pogodila ga je i velika tragedija, kada je njegov stariji brat Austin Ellingson preminuo od posljedica predoziranja drogom 2008. godine, a iza Evana je ostala kći Brooklynn koju je dobio te iste godine.

