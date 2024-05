Odlazak holivudske ikone: Preminuo oskarovac i producent "Kuma" Al Ruddy

Al Ruddy preminuo je nakon kratke bolesti u dobio od 94 godine, a od njega se opraštaju brojni holivudski kolege.

Oskarovac i producent "Kuma" Al Ruddy preminuo je u dobi od 94 godine nakon kratke bolesti, javlja Daily Mail.

Preminuo je 25. svibnja u bolnici UCLA Ronald Reagan Medical Center u Los Angelesu, kako je za medije potvrdio glasnogovornik obitelji.

Ruddy je također radio na filmu Clinta Eastwooda "Djevojka od milijun dolara" s Hilary Swank u glavnog ulozi, koji je dobio četiri Oscara.

Clint Eastwood, Al Pacino, Miles Teller, Hilary Swank i brojni drugi oprostili su se od Ala.

"Bio je moj veliki prijatelj i jako će mi nedostajati", rekao je Eastwood.

"Kad sam s njim radila, bila su to najbolja vremena. On će uvijek biti legenda u mojoj i svačijoj knjizi," poručila je Swank.

"Ruddy je bio predivan prema meni cijelo vrijeme dok smo snimali Kuna. Čak i kad me ostali nisu htjeli, on jest. Ohrabrio me kad sam to najviše trebao i nikad mu to neću zaboraviti", kazao je Pacino.

Punog imena Albert S. Ruddy, rođen je u kanadskom Montrealu . ožujka 1930., a odrastao je u New Yorku i na Floridi. Studirao je kemijsko inženjerstvo na City College of New York, a 1956. diplomirao je arhitektonski dizajn na Sveučilištu Južne Kalifornije. Kratko je radio u struci pa se posvetio filmskoj karijeri.

Godine 1972. producirao je film "Kum" koji je nominiran za čak 11 Oscara, a osvojio ih je tri.

