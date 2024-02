Omiljeni komičar i zvijezda serije "Bez oduševljenja, molim" preminuo od srčanog udara

Richard Lewis preminuo je u svojem domu u Los Angelesu u utorak navečer nakon pretrpljenog srčanog udara.

Poznati kanadski stand-up komičar i glumac Richard Lewis, koji se proslavio ulogom u seriji "Bez oduševljenja, molim" ("Curb Your Enthusiasm") u kojoj je glumio sebe, preminuo je u dobi od 76 godina, piše CNN.

Njegov publicist Jeff Abraham je za medije potvrdio da je Lewis preminuo u svojem domu u Los Angelesu u utorak navečer nakon pretrpljenog srčanog udara.

"Richard će uvijek ostati cijenjeni član obitelji HBO i 'Bez oduševljenja, molim', šaljemo iskrenu sućut njegovoj obitelji, prijateljima i obožavateljima koji su uvijek mogli računati da će im Richard razvedriti dan smijehom", poručio je u priopćenju glasnogovornik HBO-a.

Lewis je prošle godine u travnju objavio da mu je dijagnosticirana Parkinsonova bolest i da se povlači iz stand-up komedije.

Zadnju ulogu ostvario je u 12. sezoni serije "Bez oduševljenja molim".

Lewis se prvo televizijsko pojavljivanje imao u emisiji "The Tonight Show Starring Johnny Carson" 1947. godine, a karijera mu je procvala u 80-ima, kada je objavio nekoliko komičarskih specijala i počeo glumiti. Neke od uloga koje je tada ostvario bile su i seriji "Anything but Love", komediji "Robin Hood: Muškarci u tajicama" i drami "Drunks".

Rođen je u Brooklynu i odgojen u New Yerseyu, pohađao je Sveučilište države Ohio. Svoju komediju temeljio je na osobnim iskustvima i tijekom desetljeća na sceni stvorio je veliku bazu obožavatelja te se nametnuo kao veliko ime na svjetskoj komičarskoj sceni.

Iza Richarda je ostala ožalošćena supruga Joyce Lapinsky.

