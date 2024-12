Preminuo glumac kojeg pamtimo po ulozi u seriji ''Dinastija'', presudila mu je teška bolest

Preminuo je Mark Withers, glumac poznat po ulozi Teda Dinarda u seriji ''Dinastija''.

Preminuo je Mark Withers, glumac poznat po ulozi Teda Dinarda u seriji ''Dinastija''.

Njegova kći potvrdila je vijest u subotu za Variety, a glumac je umro od raka gušterače u 78. godini.

''Borio se protiv raka istom snagom i dostojanstvom koje je unosio u posao koji je radio. Stvorio je nasljedstvo puno topline, humora i posvećenosti, zajedno s nevjerojatnom sposobnošću da svaku ulogu učini nezaboravnom. Njegovi kolege, prijatelji i obožavatelji rado će se prisjećati njegovog talenta i posvećenosti industriji'', poručila je Jessie Withers.

Osim uloge u Dinastiji, Withers je imao uloge u ''Wonder Woman'', ''Magnum P.I.'', ''The Dukes of Hazzard'', ''Hart to Hart'', ''Remington Steele'', ''Dallas'', ''L.A. Law'', ''Days of Our Lives''.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Udovica Olivera Dragojevića nakon dugo vremena viđena u javnosti, ovaj događaj nije mogla propustiti

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Lepa Brena oglasila se nakon prvog koncerta u zagrebačkoj Areni, ne skriva dojmove: ''A tek smo počeli...''

Pogledaji ovo Celebrity Matija Cvek o životu s bebom i komentarima ljudi na društvenim mrežama: ''Najviše me pikne kad...''

Pogledaji ovo Celebrity Lepoj Breni raskošan outfit za Arenu šivala je naša dizajnerica, pokazala je kako su izgledali sati izrade!

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte kako je Brena otvorila prvi koncert u Areni, prizor je sve podsjetio na legendarni trenutak iz 1989.!

Pogledaji ovo Celebrity Donosimo galeriju s Thompsonova velikog koncerta u Dubrovniku, ovakve prizore napravilo je 20 tisuća ljudi!