Preminuo je jedan od najvećih glazbenika svih vremena, bossa novu popularizirao je u inozemstvu

Brazilski glazbenik Sergio Mendes preminuo je u 84. godini, tužnu vijest podijelila je njegova supruga.

Brazilski glazbenik Sérgio Mendes preminuo je u petak u Los Angelesu.

Imao je 83 godine, a tužnu vijest potvrdila je njegova obitelj.

''Njegova voljena supruga Gracinha Leporace Mendes i voljena djeca bili su uz njega'', stoji u priopćenju za CNN.

Dodali su kako se borio s posljedicama koronavirusa.

Bio je jedan od međunarodno najuspješnijih brazilskih umjetnika svih vremena. Popularizirao je glazbu bossa nove u inozemstvu te je snimio više od 35 albuma, od kojih su mnogi postali zlatni ili platinasti.

Trostruki je dobitnik nagrade Grammy, nominiran je za Oscara te je o njemu 2020. godine snimljen dugometražni dokumentarni film.

Njegov bend, Brasil ’66, stekao je svjetsku slavu miješajući sambu s jazzom na jedinstven i inovativan način, osvojivši mnogo obožavatelja u Sjedinjenim Državama i diljem svijeta. Surađivao je s legendama jazza kao što su Cannonball Adderley i Herbie Mann, ali i s Black-Eyed Peasom te Johnom Legendom. Jedan od njegovih hitova je ''Never Gonna Let You Go''.

