O supruzi je nakon teške dijagnoze brinuo danonoćno, ali njihovu je sreću nakon 45 godina prekinulo ono čega se najviše bojao

U 81. godini preminula je supruga Johny Lydona iz Sex Pistolsa, Nora Forster koja je bolovala od Alzheimerove bolesti.

Britanski glazbenik i frontmen grupe Sex Pistols, John Lydon prolazi kroz jedne od najtežih dana u životu nakon što je preminula njegova supruga Nora Forster, koja je bolovala od Alzheimerove bolesti i o kojoj je godinama brinuo.

67-godišnji John je prije samo nekoliko mjeseci priznao kako ne može zamisliti život bez svoje voljene Nore, čiji je bio glavni skrbnik nakon što joj je bila dijagnosticirana teška bolest. Nažalost preminula je u dobi od 80 godina, a on se zasad o tužnom gubitku nije javno oglasio.

"To me oblikovalo u ono što jesam. Mislim da to nikada neću preboljeti. Ne vidim kako bih mogao živjeti bez nje. Ne bih to želio, nema dalje. I žao mi je, ali vrijedi svakog trenutka. Niti jedna radost ne dolazi bez boli i to sada znam", izjavio je John prije dva mjeseca za The Times.

John je u nekoliko navrata posljednjih mjeseci govorio o brizi za Noru, između ostaloga i prilikom gostovanja u emisiji Good Morning Britain.

"Čudno, koliko god Alzheimerova bolest bila loša, između nas postoje veliki trenuci nježnosti. Nije sve samo čekanje na smrt", izjavio je tada John i dodao da iako su Noru komunikacijske vještine iznevjerile u kasnijem životu, mogao je vidjeti njezinu osobnost kada bi je pogledao u oči.

John i Nora vjenčali su se 1979. godine, a njihovoj sreći nije bilo kraja sve do 2018. godine, kada joj je postavljena dijagnoza.

"Sve je počelo žestoko i jako brzo. Liječnici su me zasuli pitanjima - kada su počeli simptomi? Ali nisam im znao na to odgovoriti, uvijek je znala gubiti ključeve. Jesu li već to rani pokazatelji? Danas se može vratiti 20 godina unazad i sjećati se najmanjih detalja iz tog perioda. To je fascinantno. Za mene je to putovanje na kojem moram biti i neću je nikada napustiti", izjavio je John.

Progovorio je i o prihvaćanju Noring stanja i činjenice da je ono neizlječivo i neće se poboljšati.

"Postao sam njezin glavni skrbnik i to je nešto na što sam ponosan. I dalje vidim njezinu osobnost, još uvijek postoji, ali sve mi je to malo zbunjujuće. Nikada nemojte odustati od takvih ljudi, oni će uvijek biti tu", poručio je glazbenik.

John je otkrio i kako se sreća njihova 45-godišnjeg braka krila u svađanju.

"Vikali smo jedno na drugo i svađali se s velikim zadovoljstvom. Bilo je to olakšavajuće, morate to raditi i riješiti se tereta", izjavio je.

Pri kraju intervjua emocionalni je John pogledao u kameru i kroz suze izjavio: "Reci Nori da ju volim", na što je malo tko od gledatelja mogao ostati ravnodušan.

