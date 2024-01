Preminula je najstarija glumica na svijetu, imala je 100 godina: ''Ona je bila posljednja...''

Najstarija glumica Glynis Johns preminula je u 101. godini, tužne vijesti potvrdio je njen publicist.

Britanska glumica Glynis Johns preminula je u 101. godini.

Kako navode strane mediji, umrla je prirodnom smrću, a smrt je potvrdio njezin dugogodišnji publicist Mitch Clem.

"Danas je tužan dan za Hollywood. Ona je posljednja od posljednjih starih holivudskih zvijezda", rekao je Mitch.

Poznata je po ulozi u filmu ''Mary Poppins'', a glumila je gospođu Winifred Banks.

S glumom se počela baviti s 12 godina, a svoju prvu veću filmsku ulogu ostvarila u filmu ''Miranda'' davne 1948. godine. U karijeri je igrala više od 60 kazališnih uloga.

Tijekom karijere dobila je mnogo nagrada, a bila je nominirana i za Oscara.

Otpjevala je pjesmu ''Send in the Clowns'', koju je Stephen Sondheim napisao samo za nju. Za svoju izvedbu osvojila je nagradu Tony kao Desiree Armfeldt u originalnoj produkciji ''A Little Night Music'' iz 1973. godine.

Zadnje godine života živjela je u Los Angelesu, a udavala se četiri puta.

Njezin prvi suprug bio je Anthony Forwood, kojeg je upoznala dok je vježbala za predstavu. Vjenčali su se u Londonu 1942. i dobili sina Garetha. Kasnije su se razveli zbog problema u braku. Nakon toga je hodala s producentom po imenu Antony Darnborough i planirali su imati veliko showbiz vjenčanje, no ono je odgođeno i na kraju otkazano. Ostali su prijatelji.

Godine 1952. Glynis se udala za Davida Fostera, koji je bio u Kraljevskoj mornarici, a razveli su se 1956. Njezin treći brak bio je s Cecilom Hendersonom, biznismenom. Vjenčali su se 1960., ali su se razveli 1962. zbog njegove sumnje da ima ljubavnu vezu, što nije dokazano.

Njezin četvrti i posljednji brak bio je s Elliottom Arnoldom, piscem i kapetanom zrakoplovstva. Zaručili su se 1964. i vjenčali u Los Angelesu u Kaliforniji. Ipak, razveli su se 1973. godine.

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Zanimljivosti Zlobnici su joj govorili da nije dovoljno lijepa i atraktivna da bude glumica, a sada konačno sa 62 godine živi svoj san!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Tarik i Lejla otputovali su na atraktivnu destinaciju kako bi proslavili godišnjicu braka, sa sobom su poveli i sinove!