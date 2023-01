Naša glumica i dramska prvakinja Ivka Dabetić preminula u 87. godini: "Bila je nevjerojatno lijepa i preskromna"

Ivka Dabetić preminula je u 87. godini, a vijest o njezinoj smrti objavio je HNK Zagreb na svojim stranicama.

Naša kazališna glumica i dugogodišnja dramska prvakinja Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu Ivka Dabetić preminula je u 87. godini života, a tužnu je vijest objavilo njezino matično kazalište.

"Napustila nas je velika kazališna glumica, dugogodišnja prvakinja Drame Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, Ivka Dabetić.

Rođena je 1936. godine u Varaždinu, no, svoj glumački put započinje u Zagrebu, u tadašnjem Pionirskom kazalištu, današnjem ZKM-u, gdje je nastupala od svoje dvanaeste godine. Nakon mature, upisuje studij glume na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti kojeg diplomira 1959. godine u klasi Božene Kraljeve ulogom Kasandre u Eshilovoj tragediji Agamemnon.

Na sceni Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu nastupa već tijekom studija, surađujući s redateljem Bojanom Stupicom u predstavama prema tekstovima Bertolda Brechta, Lilian Hellman i mnogih drugih. Godine 1959. primljena je u stalni angažman u našu najveću nacionalnu kazališnu instituciju gdje će ostati više od četrdeset godina, sve do umirovljenja 2001.

Iako je tijekom svoje duge i plodne karijere odigrala brojne komične uloge, među kojima se ističe njezina sjajna Petrunjela (zajedno s Ivom Serdarom kao Pometom) u Škiljanovoj režiji Držićeva Dunda Maroja, Ivka Dabetić je već ulogom Nastasje Filipovne, fatalne ljubavi muških protagonista predstave Idiot Dostojevskoga u dramatizaciji i režiji Geogija Para i Božidara Violića (premijera 1960.) pokazala suvereno vladanje tekstom, precizni mizanscen i golemu pritajenu energiju koja je kuljala u dramatičnim scenama.

Nakon ruske heroine, Ivka Dabetić se okušala u još jednoj zahtjevnoj ulozi, ulozi naslovne junakinje Euripidove tragedije Medeja, u režiji Božidara Violića (premijera 1965.) Briljantna dikcija heksametara, baršunasti tembar glasa i odmjerenost u najtragičnijim scenama neke su od odlika po kojoj je ta uloga ostala upamćena i od kritike i od publike.

Idući glumački vrhunac Ive Dabetić je zasigurno antologijska predstava Hasanaginica, Milana Ogrizovića u režiji Dine Radojevića (premijera 1976.), predstava s kojom je HNK u Zagrebu prvi puta gostovao u bečkom Burghteateru, predstava u kojoj je Ivka maestralno odigrala glavnu junakinju, predstava koja je bila izvođena godinama na sceni HNK u Zagrebu, uvijek pred prepunim gledalištem. Nakon, Ogrizovića, Ivka Dabetić je igrala likove Vojnovića, Pirandella, Krleže, Hrabala, Šenoe, Brešana i brojnih drugih.

Uvijek spremna na težak rad, profesionalnog odnosa prema svakom redatelju i kolegi glumcu u kazalištu, Ivka Dabetić je bila svojevrsna učiteljica mladih generacija kazalištaraca koje su tek započinjale rad u HNK-u u Zagrebu.Vjerna svojoj matičnoj kazališnoj kući u potpunosti se posvetila predstavama HNK u Zagrebu, bez obzira radilo se o velikoj sceni, ili brojnim manjim scenama širom Zagreba, na kojima su se izvodile komornije predstave.

Njezin glumački repertoar je prava kula babilonska autora i djela od klasične grčke tragedije do suvremenih stranih i domaćih autora pokazujući njezin talent u svoj svojoj širini, jer je neprestano varirala uloge, od tragičkih do komičnih i dramskih, od velikih ansambl predstava, do onih malih, intimističkih.

Tijekom gotovo pedeset godina bavljenja kazalištem Ivka Dabetić je zadužila ne samo svoje matično kazalište u Zagrebu, nego i cjelokupnu hrvatsku kulturu.

Hrvatsko narodno kazalište se oprašta od svoje Ivke Dabetić s tugom u srcu. Hvala ti i zbogom", stoji na stranicama HNK Zagreb.

Od Ivke se putem društvenih mreža oprostila i redateljica Snježana Banović koja joj je uputila emotivne riječi.

"Bila je nevjerojatno lijepa, kao srna, s tim svojim velikim očima prepunima emocija, bila je divna, samozatajna, duhovita, fina, vrijedna...i - preskromna. Bila je prepuna ljubavi i nježnosti za svoju prerano otišlu sestru Sašu, za supruga Borisa Dogana, velikog hrvatskog slikara (Zagreb, 1923. – Zagreb, 1992.), sina jedinca Andreja i njegovu suprugu Olgu, za obožavanoga unuka Borisa", napisala je Snježana.

Ivkin posljedni ispraćaj bit će u subotu 7. siječnja na Krematoriju u 14.40 sati, a komemoracija će biti održana u 11. siječnja u 13 sati u foyeru kazališta.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Pogledajte škakljive scene Meghan Markle koje su pogodile princa Harryja, poželio je da ih nikad nije ni vidio!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Poznata slatkica pokazala ženstvene obline dok se provodi u zanimljivom društvu, a šuška se i da ima novog frajera!