Ljubavnici otkrili detalje o imenu benda: ''Žene imaju jednu asocijaciju, a muškarci drugu!''

U Special Happy Showu gostovali su članovi benda Ljubavnici, Mario Regelja i Igor Stanković. Kolegici Niki Antolos i slušateljima Happy FM-a otkrili su da su zadovoljni svojom karijerom, priznali koji nastupi su im najdraži, a koji domaći glazbenici inspiracija…

Prijedlog imena Ljubavnici, koje je u najmanju ruku neobično, dao je frontmen Mario Regelja. Osim njega i Igora Stankovića, članovi benda su Kristijan Slavić, Borna Biondić i Stjepan Malkoč. Dečki su se oko imena, kažu, brzo dogovorili i smatraju kako nisu pogriješili.

''Svi koji su čuli naše ime sigurno su nas zapamtili. I to je bio cilj, da je pamtljivo'', otkrio je Mario, a Igor je uz osmijeh dodao:

''Žene imaju jednu asocijaciju na ime, a muškarci drugu, no nećemo o njima.''

Mario je istaknuo:

''Ovo je već deseta godina otkada mi radimo i djelujemo. Imamo dosta utakmica u nogama i prije Ljubavnika, tako da nema više mjesta tremi. Mi smo pet različitih glava, koje jedna drugu podižu kada jedna od njih padne. Uspjeli smo bez velikih producenata, nismo imali ni poznate autore, diskografsku kuću… Jako sam ponosan na sve ovo što smo do sada napravili, a evo daj, Bože, samo zdravlje i sreće, napravit' ćemo još puno toga.''

Iako nikada nisu imali prave glazbene idole, uzore su pronašli u našim domaćim glazbenim legendama.

''Naravno da bih htio sa svojim dečkima karijeru jednog Olivera Dragojevića, da bih htio imati sa svojim dečkima karijeru jednog Dražena Zečića, zato i radimo takvu glazbu i zato i jesmo tu, ali da smo ikada bili opčinjeni nečijim likom - ne'', otkrio je Mario.

''Rekao si da niste lijepili muške postere po zidovima, a ženske?'', upitala je Nika.

''Ne, to smo skrivali. Oni su bili ispod kreveta'', nasmijao se je Igor.

U glazbene vode upustili su se iz ljubavi prema glazbi, ali i…

''Gle, ti kao muški izvođač i glazbenik i čovjek u ovom svijetu našem moraš imati dvije stvari da bi ti karijera bila uspješna jednog dana. Prije svega, moraš voljeti glazbu, moraš, naravno, imati smisla svirati neki instrument, po mogućnosti... A druga stvar - moraš voljeti žene. Muzičar koji nije počeo svirati zbog cura sigurno nije napravio dobru karijeru.''

''Kako je to hendlat' vašim djevojkama, ženama, boljim polovicama kad ste toliko voljeni od strane žena?'', pitala je voditeljica.

''To je jedan težak dio. Pa, ovisi kakvu ženu nađeš. Ili nađeš nekog tko te razumije, ili nađeš nekog tko te stvarno ne razumije i to ne može funkcionirati. U našim slučajevima to funkcionira jer stvarno naše žene, djevojke, kako kome, su pametne cure, žene, razumiju neke stvari, prošle su s nama neke stvari i dobre i loše. Moram samo naglasiti jednu stvar, da ste vi žene dosta komplicirane, ali sad ne pričamo o našim ženama, nego ste jako komplicirane'', dodao je Igor.

Inače, ove mlade i perspektivne glazbenike najviše obožava ženski dio publike. Osim što nastupaju u Hrvatskoj, rado su viđeni gosti i u inozemstvu. Nedavna svirka u Kanadi ostat će im u nezaboravnom sjećanju.

''Sigurno najdraža svirka koju ćemo pamtiti cijeli život bila je ona u Kanadi. Predivni ljudi koji su nas dočekali i ugostili, a koncert je bio emotivan. Gledajući kako ljudi koji ne mogu biti kod kuće, u svom kraju, prate sve što se kod nas događa, pate za domovinom, u svom kraju iz kojeg potječu, baš je bilo emotivno i gledaš to drugim očima, to je stvarno dirljivo iskustvo. Rado ćemo im se vratiti, iako smo sada potrefili najhladniji vikend u Torontu cijele 2024. godine, bilo je -20 stupnjeva. Vratili smo se kući na Badnjak, a prijatelji iz Kanade su nam javili da je temperatura porasla na 11 stupnjeva'', rekao je Mario.

Često uživaju i na nastupima u Sloveniji.

''Naravno, i mi smo veseli narod, daleko od toga, ali Slovenci su baš onako pozitivno neukrotivi. Znaš ono kod njih do zadnjih daha sve ostaje i ne odustaje se, znaš, dok sudac ne odsvira kraj, nitko ne ide doma.''

A što se nama dogodilo?

''Glumimo finoću…'', zaključio je Igor.

