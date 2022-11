Slavni reper ubijen u stravičnoj pucnjavi, samo nekoliko trenutaka prije objavio je fotografiju na Instagramu

Takeoff preminuo je u 29. godini nakon što ga je nepoznati počinitelj upucao u glavu.

Popularni američki reper i član skupine Migos, Takeoff preminuo je nakon što je ranjen iz vatrenog oružja, prenose američki mediji.

Policija je potvrdila za magazin Variety da je 28-godišnji reper, čije je pravo ime bilo Kirshnik Khari Ball, ubijen u kuglani u kojoj se zabavljao u društvu svog ujaka i kolege iz benda Quavom. U kuglani je bilo 40 do 50 uzvanika i to na privatnoj zabavi kada je netko počeo pucati. Zaštitari su čuli pucnjeve, ali nisu vidjeli tko je otvorio vatru i ubojica zasad nije poznat. Na mjestu događaja policajci su zatekli uplašenu gomilu i muškarca s prostrijelnom ranom glave koji je odmah proglašen mrtvim, te još dvoje ozlijeđenih ljudi koji su završili u bolnici.

U tijeku je istraga i pregledavanje snimki incidenta s nadzornih kamera, a policija je zamolila javnost za informacije koje bi im mogle biti od pomoći.

Takeoff je nekoliko minuta prije nesreće na svom profilu na Instagramu objavio fotografiju na kojoj pozira ispred kuglane.

Migos slove kao jedna od najutjecajnijih grupa svoje generacije, začetnici su posebnog stila repanja u isprekidanim, staccato tripletima poznatim kao "Migos flow". Bend, koji se razišao ranije ove godine, postigao je međunarodni uspjeh s nekoliko hitova uključujući "Bad and Boujee", "Versace" i "Walk It Talk It".

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Madonna odlučila otkriti kako izgleda bez šminke i filtera, htjela je ušutkati kritičare, ali tek je sada sve sablaznila: "Isuse, što je ovo?"

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Nekad i sad Trudna Nives je prije 15 godina uživala u izlasku s tadašnjim mužem, a poveli su i sina koji je još bio beba!