Počasno srce Sarajeva dodijelit će se i ove godine, a evo kome će ova nagrada pripasti

Kao priznanje za izuzetan doprinos filmskoj industriji i izvanredan glumački, scenaristički i redateljski talent, John Turturro će na 30. Sarajevo Film Festivalu dobiti Počasno Srce Sarajeva.

Nikada ne zaboravljajući svoje bruklinske korijene, Turturro je ostvario globalni utjecaj svojim svestranim radom, što ga je učinilo jednim od najcjenjenijih filmaša današnjice.



''Odlučili smo učiniti pravu stvar i dati svoje Srce Johnu Turturru. S karijerom koja traje duže od četiri desetljeća, pružio je nezaboravne izvedbe u raznolikom rasponu uloga. Njegova predanost umijeću, svestranost i sposobnost da svakom liku kojeg utjelovljuje donese dubinu i autentičnost, učinili su da ga je užitak gledati svaki put kada se pojavi u sceni'', rekao je Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala.



John Turturro je studirao na SUNY-u u New Paltzu i na Yale School of Drama. Radio je s brojnim priznatim filmašima, pojavljujući se u filmovima Spikea Leea Učini pravu stvar i Jungle Fever, Martina Scorsesea Boja novca, Roberta Redforda Kviz, Francesca Rosija Primirje, Roberta De Nira Dobri pastir, Toma DiCilla Box of Moonlight i Nannija Morettija Moja majka.



Godine 2004. glumio je u filmu Tajni prolaz, povijesnoj drami bosanskohercegovačkog redatelja Ademira Kenovića.



Kao čest suradnik Joela i Ethana Coena, Turturro je glumio u nekoliko njihovih filmova. Za glavnu ulogu u filmu Barton Fink braće Coen osvojio je nagradu za najboljeg glumca na Filmskom festivalu u Cannesu i David Donatello nagradu. Pojavio se i u njihovim filmovima Tko je ovdje lud?, Millerovo raskrižje i Veliki Lebowski, gdje je igrao kultnog lika Jesusa Quintanu. Turturro je 2020. godine reprizirao Quintanu u The Jesus Rolls, filmu kojeg je pisao, režirao i u kojem je glumio.



Osvojio je nagradu Camera D'Or na Filmskom festivalu u Cannesu za svoj redateljski debi, film Mac. Ostali filmovi na kojima je radio kao redatelj/scenarist uključuju Illuminata, Ljubav i cigarete, Passione, Utroje sa žigolom i The Jesus Roles.

U televizijskom programu, Turturro je nominiran za SAG nagradu za ulogu Howarda Cosella u Monday Night Mayhem i ponovno nominiran za The Bronx is Burning. Osvojio je Emmy nagradu za svoje gostovanje u seriji Monk te nominacije za Zlatni globus i SAG nagradu u HBO-ovoj seriji Kobna noć. Moći ćemo ga vidjeti i u drugoj sezoni Appleove serije Severance.



Tokom 30. Sarajevo Film Festivala, John Turturro će imati i masterclass, pružajući uvid u svoju bogatu karijeru i umijeće. Bit će i na projekciji hvaljenog filma Barton Fink braće Coen, gdje je igrao naslovnu ulogu.



30. Sarajevo Film Festival održat će se od 16. do 23. kolovoza 2024. godine.





Prethodni dobitnici priznanja Počasno Srce Sarajeva su:



Mark Cousins (2023.), Lynne Ramsay (2023.), Charlie Kaufman (2023.), Jesse Eisenberg (2022.), Ruben Östlund (2022.), Sergei Loznitsa (2022.), Paul Joseph Schrader (2022.), Wim Wenders (2021.), Michel Franco (2020.), Mads Mikkelsen (2020.), Tim Roth (2019.), Isabelle Huppert (2019.), Alejandro González Iñárritu (2019.), Paweł Pawlikowski (2019.), Nijaz Hastor (2018.), Nuri Bilge Ceylan (2018.), Oliver Stone (2017.), John Cleese (2017.), Wolfgang Amadeus Brülhart (2016.), Stephen Frears (2016.), Robert De Niro (Nagrada za životno djelo, 2016.), Benicio Del Toro (2015.), Atom Egoyan (2015.), Agnès B. (2015.), Danis Tanović (2014.), Gael García Bernal (2014.), Béla Tarr (2013.), Roberto Olla (2013.), Branko Lustig (2012.), Emil Tedeschi (2011.), Jafar Panahi (2011.), Angelina Jolie (2011.), Dieter Kosslick (2010.), Manfred Schmidt (2009.), Cat Villiers (2008.), Steve Buscemi (2007.), Mike Leigh (2006.), Gavrilo Grahovac (2006.), Marco Müller (2005.).