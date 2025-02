Jeziva priča o padu influencerice zbog koje ćete se zapitati komu i čemu vjerujete

Prošli tjedan na Netflix je došla limitirana dramska serija koja je inspirirana istinitom pričom. "Jabučni ocat" serija je o Belle Gibson, ženi koja je postala slavna influencerica lažirajući tumor na mozgu. Ta informacija vam je vjerojatno dovoljno intrigantna, ali u nastavku teksta još ću malo pokušati dočarati zbog čega biste trebali pogledati tu fascinantnu jezivu priču.

"Jabučni ocat" ("Apple Cider Vinegar") zanimljiva je serija koju je kreirala Samantha Strauss, dok režiju potpisuje Jeffrey Walker. Snimljena je na prekrasnim lokacijama, većinski u Melbournu. Glavna glumica je izvrsna, a priča je takva da ne možete vjerovati da je istinita.

Narativno nas serija vodi kroz sadašnjost i prošlost kako bi bila što intenzivnija u svojim zapletima, kao i u šok-faktoru koji gledatelje zadesi više puta u šest epizoda. Priča o usponu i padu australske influencerice Belle Gibson nije se dogodila tako davno, što "Jabučni ocat" čini još zanimljivijim televizijskim djelom koji ćete pogledati u jednom dahu. Scenarij i dijalozi nisu posebno kvalitetni, ali je u ovom slučaju glavna priča ono što drži pozornost gledatelja.

Moram priznati da sam se nekoliko puta gubila u narativu s obzirom na to da Strauss i Walker često skaču iz jednog razdoblja u drugo, ali u konačnici vam ipak bude jasno što se događa. Redateljski je serija korektno napravljena te, osim ovih zbunjujućih skokova, ima lijep tempo, jasne odnose među likovima i bombastičnu priču zbog koje ćete nakon posljednje epizode googlati Belle Gibson na najjače.

Iako je Belle Gibson inspirirana stvarnom ženom istog imena, ostatak likova u najvećem je slučaju izmišljen, dok je još jedan glavni lik inspiriran mladom ženom koja je zaista preminula od rijetkog raka. Ono što se mene dojmilo, osim šoka inicijalne priče, jest poruka koju "Jabučni ocat" nosi sa sobom. Koje su to traume iz prošlosti i/ili koji su to motivi koji će nas ponukati na jezivu laž samo da bismo dobili dovoljno lajkova? Što ti lajkovi hrane? Koliko možemo vjerovati influencerima te zbog čega rade to što rade? Serija ima bezbroj poruka, ali to su neke koje su mi se najviše motale po glavi dok sam doslovce progutala šest epizoda.

Kaitlyn Dever utjelovljuje lik zloglasne influencerice Belle Gibson. Dever je briljantna u svojoj glumačkoj igri i dosljedna svojem liku. Histerija koju donosi liku zaista je uvjerljiva te mislim da je upravo ona najjača karika u glumačkoj postavi "Jabučnog octa". Alycia Debnam-Carey, Ashley Zukerman, Tilda Cobham-Hervey, Mark Coles Smith, Aisha Dee i Susie Porter uvjerljivo su utjelovili svoje likove kako bi nam donijeli fascinantnu priču o lažima, uspjehu, padu, ljubavi i bolesti.

"Jabučni ocat" bitna je priča koja na detaljan način dočarava svijet slave na internetu te koliko je ta ista slava u većini posve lažna.

Serija je brza, inteligentna, intrigantna te uspijeva i izvući suosjećanje za likove koji to ne zaslužuju. "Jabučni ocat" komentar je u šest epizoda o zabludi, ljudskoj psihi, iskorištavanju i masovnoj pohlepi koja je, na neki način, moderna bolest današnjeg društva. Poziva nas da pazimo komu i čemu vjerujemo, kao i komu dajemo onaj famozni like i follow koji većini pumpa ego do neprepoznatljivosti.

"Jabučni ocat" pogledajte čim prije, vjerujte mi.