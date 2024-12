Zvijezde Nove TV pokazale veliko srce: ''Lijep je osjećaj dati dio sebe, cijeli događaj je snažan!''

Brojna poznata lica pokazala su veliko srce sudjelovanjem u velikoj humanitarnoj akciji Zaklade Ane Rukavine. Među njima su bili i glumci Filip Juričić, Nika Barišić te chef Mario Mihelj.

Zvijezde Nove TV, među ostalima, pokazale su veliko humanitarno srce tako što su se u call-centru javljali na brojne pozive u sklopu koncerta i humanitarne akcije ''Želim život'' Zaklade Ane Rukavina.

''Ljudi su lijepo raspoloženi, kada kažem tko je svi su veseli drago im je, pitaju me za seriju. Srića je puno opušteniji od mene, ja bih se pogubio u lažima, lijepo je ući u ulogu, a onda izaći iz tih problema i nosit se sa svojima'', rekao je Filip Juričić koja gledamo u seriji ''U dobru i zlu''.

Glumica Nika Barišić iz ''Kumova'' otkrila je svoje želje za sve u Novoj godini.

''Želim da svi provode što više vremena jedni s drugima i da cijenimo trenutke koje imamo'', rekla je.

A kako ona provodi blagdansko razdoblje?

''Uspjela sam se malo odmoriti, a 7.1. ponovno snimamo Kumove!''

Mario Mihelj o call-centru osvrnuo se i na ''MasterChef'' u kojem ga gledamo kao člana žirija, a priznao je i što ga pitaju brojni ljudi kada ga dobiju na telefonskoj liniji humanitarnog broja.

''Vrlo je bilo napeto, teško je replicirati jela dva vrhunska chefa, ali svaka čast timu. Lijep je osjećaj dati dio sebe, ovo je vrlo malo da bi se moglo pomoći nekome, ne može se osjećaj usporediti ni s čim, cijeli događaj je snažan, ima poruku, jako dobra akcija. Pitaju me gledali stalno tko je pobijedio, ali nek se strpe još malo do ponedjeljka do finala MasterChefa'', rekao je.

Marko Grubnić otkrio je koliko je sretan što sudjeluje u ovoj velikoj humanitarnoj akciji.

''Moram odmah reći da mi je toliko puno srce! Ugodno se iznenade kad im se predstavim, svi imamo isti cilj, istu energiju, hvala od srca svima, čast mi je ogromna biti ovdje. Želim sebi i svima samo zdravlja, a drugo ćemo sve lako, kada smo zdravi sve se može'', rekao je.

Glumica Katarina Baban pričala je o modnim trendovima u 2025., a što je zaželjela svima u Novoj godini?

''Ja ne pratim baš trendove i mislim da svatko treba odabrati ono u čemu mu je ugodno! U godini koja slijedi svima želim da godina bude mirna, da budemo svi nježniji jedni prema drugima, želim to sebi, a i svima drugima'', objasnila je.

Ana Begić Tahiri svim ljudima u Novoj godini poželjela je:

''Što drugo osim zdravlja, puno zdravlja, sreće, ljubavi i svega ostalog što vam treba!''

Bio je na događanju i glumac Domagoj Ivanković koji je kratko rekao:

''Svi su sretni što mogu pridonijeti ovoj akciji, svi se zahvaljuju. Planove za 2025. nemam, želim lijepo raditi i uživati u životu koliko mogu!''

