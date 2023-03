Suprug Petre Kurtele otkrio da je njihova ljubav bila na prvi pogled: ''Steplo nas je, počeli smo iznenada''

Petra Kurtela jedno je od najvećih iznenađenja u showu ''Ples sa zvijezdama'', a svoj talent za ples pokazala je i u trećoj emisiji.

Petra Kurtela i Damir Horvatinčić odradili su još jedan plesni izazov.

A prije nego što je stala na pozornicu, Petra je progovorila o svojim najvećim ljubavima.

''Moja najveća ljubav je naravno moja mala obitelj koju smo stvorili Igor, moj partner, Relja sin i naši pas i mačka'', otkrila je Petra Kurtela.

''Petra i ja počeli smo iznenadno, na prvi pogled nas je steplo'', iskreno je rekao Igor pred kamerama Plesa sa zvijezdama.

''Kao da sam vidjela sunce, iako je on izgledao presmiješno u tom trenutku. Igor je organiziran tip, on živi u tablicama, a ja ne znam što tablica jest'', iskreno je rekla Petra, a Igor se nadovezao pomno smišljenim komentarom.

''Kontrolirani kaos, to je tako s Petrom'', rekao je raznježeno, a Petra je svog supruga dodatno pohvalila.

''Trenutno je kod nas doma tako da Igor radi sve, ja dođem i prespavam, češće on kuha nego ja, jer zna koliko mi je stalo do ovog i to poštuje'', Petra je za svog supruga imala sam riječi hvale.

Petra i Damir plesali su slowfox.

"Ovo je bilo stvarno jako, jako dobro. U trenucima se vidi da gledaš: 'Koji pokret sad ide?', ali ovo danas je bilo puno bolje nego prvi put" pohvalila ju je Franka.

"Stopala su puno bolja nego zadnji puta, bilo je zadovoljavajuće. Ali u oko su me bole tvoje ruke, lijepe su, duge, ali u plesu moraju biti funkcionalne i moraš držati okvire. Ali, zadovoljan sam tobom!" kazao je Cibooci.

"Bila sam malo u stresu što će bit jer imaš taj glumački moment da samu sebe kritiziraš, a ti to u plesu i pokažeš, ali danas ste to prevazišli i danas ste to izveli jako dobro", zadovoljna je bila i Larisa.

"Fokus koji imaš se ponekad kod pokreta malo isključi pa se vrati, ali sve u svemu ta cijela priča je bila super", zaključio je Igor.

